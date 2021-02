Anteil der Heimarbeit wächst : Jeder Vierte im Homeoffice

Nach einer Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung haben rund ein Viertel der Erwerbstätigen Ende Januar im Homeoffice gearbeitet: 24 Prozent gingen ihrer Tätigkeit demnach ausschließlich oder überwiegend von zu Hause aus nach. Davon sei für ein Drittel die Homeoffice-Verordnung der Bundesregierung ein Grund dafür gewesen, auf Heimarbeit umzustellen. Nicht in allen Fällen sei die Ursache, dass der Arbeitgeber durch den Beschluss erstmals die Arbeit von zu Hause erlaubte – zum Teil hätten die Befragten wohl selbst die Verordnung als Anlass genommen, die seit 27. Januar gilt.

Bettina Kohlrausch, wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Böckler-Stiftung, sieht die Einschätzung der Vorgängerstudie aus dem November bestätigt. Die hatte eine eher geringe Homeoffice-Quote gezeigt und „deutlich mehr Homeoffice“ für möglich gehalten. Erst der enorme öffentliche Druck auf die Arbeitgeber und schließlich die Verordnung hätten zu einer Ausweitung geführt.

Laut der Befragung im November hatten damals 14 Prozent der Erwerbstätigen überwiegend oder ausschließlich von zu Hause gearbeitet, im Dezember waren es 17 Prozent. Kohlrausch betont, dieser „moderate“ Anstieg könne so gedeutet werden, „dass es nicht die Einsicht der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber allein war, die zur breiteren Nutzung von Homeoffice geführt hat“. In manchen Betrieben scheint es immer noch Druck auf die Beschäftigten zu geben, im Betrieb zu arbeiten.

Homeoffice-Potential bei 39 Prozent

Mit dem aktuellen Anteil von 24 Prozent ist das Homeoffice-Potential den Autoren zufolge noch immer nicht erreicht: 39 Prozent geben an, dass ihre Aufgaben uneingeschränkt oder zu einem großen Teil von zu Hause erledigt werden können. 5 Prozent derer, die Ende Januar überwiegend im Betrieb arbeiteten, gaben an, ihre Präsenzarbeit weiter reduzieren zu wollen. Davon gaben wiederum 70 Prozent an, dass ihr Arbeitgeber sie von mehr Heimarbeit abhalte. „Selbst bei vorsichtiger Schätzung muss man davon ausgehen, dass das also noch einige hunderttausend Erwerbstätige betrifft“, sagt WSI-Datenexperte Helge Emmler.

Die Verordnung wurde auch mit Verweis auf niedrige Homeoffice-Zahlen aus dem November auf den Weg gebracht. Der Januar-Wert ist nun vergleichbar mit dem aus dem ersten Lockdown im April 2020, als der Anteil bei 27 Prozent lag. Für die aktuelle Studie wurden die Teilnehmer zwischen 26. Januar und 8. Februar befragt, ob sie wegen der neuen Verordnung seit dem 19. Januar verstärkt im Homeoffice arbeiten.