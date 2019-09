Holzindustrie : Umsätze im ersten Halbjahr gesunken

Plastiktüte ist der Anfang : Schulze will Ende der Wegwerf-Mentalität

Bundesumweltministerin Svenja Schulze will Plastiktüten vom kommenden Jahr an aus den Geschäften verbannen. Dies sei der erste Schritt aus ihrem Fünf-Punkte-Plan, mit dem sie Plastikmüll und Umweltverschmutzung vermindern will.