Hohe Unternehmenssteuern : Deutschland fällt im Steuerwettbewerb immer weiter zurück

Andere Länder senken die Belastung ihrer Unternehmen. In Deutschland passiert in dieser Hinsicht nichts. Zumindest aus einem Bundesland kommt nun ein deutlicher Weckruf.

Die Bundesregierung hat viel Geld in die Hand genommen, damit möglichst viele Unternehmen die Corona-Pandemie überleben. Die Konzentration auf die aktuelle Problemlage droht allerdings ein anderes Defizit zu überdecken, das langfristig fatale Folgen haben kann: Deutschland fällt im internationalen Steuerwettbewerb immer weiter zurück.

Das Bundesfinanzministerium kommt auf eine Gesamtbelastung aus Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer von knapp unter 30 Prozent. Was es nicht sagt: In größeren Städten, wo besonders viele Unternehmen sitzen, sind die Gewerbesteuer-Hebesätze besonders hoch – so dass sich in solchen Fällen die Gesamtlast durchaus in Richtung 32 Prozent bewegen kann.

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) fordert die Koalition jetzt auf, nicht länger wegzuschauen. „Es ist wichtig, dass wir steuerlich wettbewerbsfähig sind“, mahnte der CDU-Politiker im Gespräch mit der F.A.Z. Über die Belastung aus Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sei in den vergangenen zehn Jahren nicht mehr geredet worden. „Die Politik war in den vergangenen Jahren darauf ausgerichtet, wem wir Geld geben. Jetzt ist es höchste Zeit, wieder wachstumsorientierte Politik zu machen“, forderte er.

Nur in drei Ländern noch höher

Der Finanzminister aus Hannover verweist auf die wohltuende Wirkung einer gutlaufenden Wirtschaft für die öffentlichen Kassen. „1 Prozent Wachstum sind bei mir 300 bis 400 Millionen Euro im Haushalt“, rechnet Hilbers vor. Ohne Wirtschaftswachstum sei es viel schwerer, wieder zur schwarzen Null zu kommen. „Deswegen brauchen wir eine Unternehmensteuerreform. Die Gesamtbelastung für Unternehmen darf 25 Prozent nicht übersteigen, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen.“ Derzeit liege sie im Durchschnitt um die 30 Prozent. „Damit sind wir unter den Industrieländern ganz weit oben.“

Wie die Fachleute von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) aktuell berichten, sanken auch 2019 die Unternehmensteuersätze in einer Reihe von Staaten: in Griechenland um 5 Prozentpunkte und in Frankreich um 2,4 Prozentpunkte. Für Japan, Schweden, Norwegen, Luxemburg wird eine Spanne von minus 0,2 Prozentpunkte bis minus 1,1 Prozentpunkte genannt.

Deutschland hat offiziell die vierthöchste Gesamtbelastung, nur in Japan, Frankreich und Malta lag sie nach der Übersicht des Finanzministeriums über dem deutschen Niveau. Doch Paris hat schon länger angekündigt, seine Unternehmen weiter entlasten zu wollen. Japan ist weit weg, das kleine Malta spielt im Rennen um die Ansiedlung von Produktionsstätten und Arbeitsplätzen keine Rolle.

Der internationale Trend ist nach Ansicht von Hilbers eindeutig: „Frankreich diskutiert über eine weitere Entlastung seiner Unternehmen. Amerika hat es vorgemacht. In England wird sicherlich noch etwas kommen, wenn der Brexit vollzogen wird.“ Man könne die Wirtschaft auch ankurbeln, indem man die Menschen und Betriebe entlaste. „Wenn Unternehmen entscheiden, welchen Standort sie stärken und welchen sie nur so weiterlaufen lassen, kommt es auch auf die steuerlichen Rahmenbedingungen an.“

Auch die kleineren Betriebe im Blick

Für den CDU-Politiker wäre eine Steuersenkung ein wichtiges Zeichen. „Viele Unternehmen haben in der Krise Verluste geschrieben, die ihr Eigenkapital aufgezehrt haben. Wir müssen sie in die Lage versetzen, neue Polster zu bilden.“ Neben der Senkung des Steuersatzes sieht er weitere Möglichkeiten, was man dafür tun könnte. Ein Weg könnte sein, die Gewerbesteuer teilweise auf die Körperschaftsteuer anzurechnen.