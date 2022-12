Folgen der Inflation : Zocken die Firmen uns ab?

Aktualisiert am

­An die reine Zahl hat sich der Kopf inzwischen gewöhnt, das Portemonnaie aber leidet immer noch: 10 Prozent be­trägt die Inflation in Deutschland derzeit. Nicht nur die Preise für Energie sind viel höher als vor einem Jahr, sondern auch die für Nahrungsmittel – und wer durchs Kaufhaus geht, findet noch einige andere Stellen, an denen das Loch im Portemonnaie größer und größer gefressen wird.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge







Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Da kommt jetzt der Verdacht auf: Liegt das alles gar nicht nur am teuren Öl, Strom und Gas – und an den Lohnerhöhungen, die in vielen Branchen höher ausfallen als zuvor? Liegt das vielleicht auch daran, dass manche Unternehmen ihre Gewinne vergrößern?

So viel steht fest: Inflation kommt immer daher, dass Unternehmen ihre Preise erhöhen. Und natürlich wollen die Firmen jederzeit ihre Preise erhöhen. Nur durchsetzen können sie das meist nicht, häufig verlieren sie dann zu viele Käufer. In der Inflation könnte das anders sein: Erstens haben die Kunden vielleicht mehr Verständnis für Preiserhöhungen, und zweitens ist der Markt sowieso in Bewegung. Niemand weiß mehr so richtig, welches Produkt gerade wo günstig oder teuer ist. Bis sich die Käufer einen neuen Überblick verschafft haben und die Anbieter einander wieder herunterkonkurrieren, könnte einige Zeit vergehen.

Blick auf Landwirtschaft, Bau und Handel

In den vergangenen Tagen bekam der Verdacht neue Nahrung. In der Dresdener Dependance des Ifo-Instituts hat der Ökonom Joachim Ragnitz ausgerechnet, dass zumindest bei dem einen oder anderen Unternehmen die Preise schneller gestiegen sein könnten als die Kosten. Ganz vorne stehen da für ihn die Landwirtschaft, der Bau und der Handel.

Dafür hat Ragnitz auch ganz überzeugende Erklärungen: Die Landwirte haben im vergangenen Jahr wahrscheinlich vom hohen Weltmarktpreis profitiert. Der Ukrainekrieg hat die Preise von Weizen und manch anderem in die Höhe getrieben. Das gab auch den deutschen Landwirten die Chance, ihre Preise zu erhöhen.

Im Bau könnte ein etwas anderer Mechanismus am Werk sein: Dort wollten viele Leute ein Haus bauen oder renovieren, Personal und Material waren monatelang knapp. Kein Wunder, dass die Unternehmen dann ihre Preise erhöhen.

Dass die Verbraucher all das mitmachen, führt Ragnitz nicht zuletzt darauf zurück, dass viele Deutsche noch Geld auf dem Konto hatten, das sie während der Pandemie nicht sinnvoll ausgeben konnten. Sie hatten also die Kaufkraft, um auch höhere Preise zu bezahlen. Diese Situation ist für den deutschen Durchschnittsbürger spätestens seit Mitte 2022 vorbei, wie andere Ökonomen des Ifo-Instituts in diesem Jahr ausgerechnet haben.

Ist die Gewinninflation nur ein beschränktes Phänomen?

Umso wichtiger ist die Frage: Ist diese Gewinninflation nur ein beschränktes Phänomen, oder trifft es die deutsche Wirtschaft in ihrer ganzen Breite?

Börsennotierte Unternehmen müssen ständig über ihr Geschäft berichten, darum sieht man ihren Zahlen am ehesten an, ob hier einzelne Firmen ihre Gewinne womöglich unverhältnismäßig steigern konnten. Die F.A.S. hat sich deswegen die wichtigsten deutschen Unternehmen etwas genauer angeschaut, die in Dax, M-Dax und Tech-Dax notieren.