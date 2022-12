Hohe Hauspreise : Wohnen müsste nicht so teuer sein

Das größte Problem ist ja manchmal, wenn gar nichts passiert. In Deutschland weiß man das gut, aber dass es auch mit Immobilien so geht – das ist in diesem Jahr neu.

Eigentlich läuft es in der Welt des Geldes so: Wenn die Zinsen steigen, verlieren Geldanlagen an Wert. Die Aktienkurse sind in diesem Jahr gesunken, vor allem die der zukunftsträchtigsten Tech-Aktien. Nicht besser ging es den Anleihen, dem Bitcoin und sogar der bildenden Kunst – alle verloren an Wert. Alle. Nur die Immobilien nicht.

So viel immerhin ist passiert: Der jahrelange Preisanstieg ist zum Erliegen gekommen. In einzelnen Städten geht es auch mal ein kleines bisschen nach unten, am Ende steht in Deutschland die Stagnation.

Warum sinken die Immobilienpreise nicht?

Das allerdings kann jungen Familien, die nach einem Eigenheim suchen, nicht ausreichen. Die Hypothekenzinsen sind ungefähr doppelt so hoch wie vor einem Jahr. Da kann man sich das Haus nur leisten, wenn im Gegenzug der Preis sinkt. Eigentlich sollte man das auch erwarten. Doch dass nach einem ganzen Jahr des Zinsanstiegs immer noch nichts passiert, das ist nicht gut. Wenigstens ein kleiner Rückgang von den Rekordhöhen der Immobilienpreise sollte drin sein, solch ein begrenzter Wertverfall würde auch nicht gleich eine Finanzkrise auslösen. Dass die Preise trotzdem immer noch nicht sinken, sagt einiges über den Immobilienmarkt in Deutschland aus.

Nicht nur junge Familien hängen an den Kreditzinsen. Auch Investoren, die ihre Immobilien auf Kredit finanzieren, können sich zu aktuellen Zinsen eigentlich nicht mehr so teure Preise leisten wie vorher. Hätte der Preisanstieg der vergangenen Jahre vor allem spekulative Ursachen gehabt, dann wäre jetzt die Zeit, zu der die Immobilienpreise sinken müssten.

Es fehlt an Wohnraum

Dass tun sie nicht, weil viele Käufer noch höhere Mieten erwarten. Nur wenn die Mieten steigen, rechnen sich hohe Kaufpreise bei hohen Zinsen. Und das wiederum heißt: In Deutschland gibt es immer noch weniger Wohnraum, als nachgefragt wird. Die Nachfrage ist so groß – es gibt in großen Städten praktisch überhaupt keine Wohnungen mehr, die leerstehen.

Das hat viele Gründe. Nur einer davon hat mit dem Marktgeschehen zu tun: die Personal- und Materialknappheit, die Bauten verzögert und teurer macht. Die meisten Gründe aber liegen genau darin, dass Marktaktivitäten verhindert werden.

Drei Gründe für den Wohnraum-Mangel

Erstens: Die Deutschen wohnen zu groß. Inzwischen beanspruchen sie durchschnittlich 47,7 Quadratmeter Wohnfläche – spürbar mehr als vor zehn Jahren, trotz des Mietanstiegs. Was passiert da? Viele Familien sitzen auf alten Verträgen, bei denen die Mieten kaum erhöht werden dürfen, die Kinder ziehen aus, und die Eltern haben keinerlei Anreiz umzuziehen.

Zweitens sind da die Baustandards, die für viele Neubauten vorgeschrieben sind. Wärmedämmung, Brandschutz, Schalldämmung und Nachhaltigkeit – alles ist wünschenswert, manches unbedingt nötig. Aber von der einen oder anderen Regel würden verzweifelte Wohnungssuchende vielleicht auch Abstriche machen, wenn sie im Gegenzug weniger für ihre Bleibe bezahlen müssten. Das aber verhindern die Landesbauordnungen und all die verschiedenen Normen, die jeden Neubau bis ins kleinste Detail regeln.

Mehr zum Thema 1/

Drittens geht es um die Ausweisung von Bauflächen. Lieber Einfamilienhäuser im Speckgürtel oder Nachverdichtung in der Stadt? Egal, irgendjemand ist immer dagegen. Einfamilienhäuser stehen bei den Grünen auf der schwarzen Liste, die Bebauung des Tempelhofer Felds in Berlin verhinderte eine Bürgerinitiative – es sind im Zweifel die gleichen Leute, die hinterher für Mietpreisbremsen oder eine Enteignung der Wohnungskonzerne stimmen.

Doch der Markt ist nicht schuld an den hohen Immobilienpreisen. Schuld sind die überbordenden Regeln für den Bau. An ihnen ändert sich praktisch nichts. Und wenn nichts passiert, dann ist das ja manchmal das größte Problem.