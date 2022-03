Aktualisiert am

Die Last auf dem Grunderwerb

Teure Immobilien : Die Last auf dem Grunderwerb

Was der Staat beim Kauf eines Hauses verlangt, geht auf Kosten des Eigenkapitals – was den möglichen Kreditrahmen mindert. Eine Entlastung der Menschen von der Grunderwerbsteuer würde dem entgegenwirken.

Wer heutzutage eine Wohnung oder ein Haus kaufen will, braucht eine dicke Börse und gute Nerven. Schlechter als derzeit könnte die Lage kaum sein. Attraktive Projekte sind Mangelware. Und was auf dem Markt ist, ist für viele kaum zu finanzieren. Stark gestiegene Immobilienpreise und anziehende Hypothekenzinsen sind eine toxische Kombination. Umso ärgerlicher ist es, wenn ergänzend der Staat mit der Grunderwerbsteuer ins Spiel kommt. Denn das, was er damit kassiert, geht auf Kosten des Eigenkapitals, das ein zentraler Hebel für die Finanzierung ist.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin.

Ein kleines Hoffnungszeichen ist da der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, denn dort heißt es vielversprechend: „Wir wollen den Ländern eine flexiblere Gestaltung der Grunderwerbsteuer ermöglichen, um den Erwerb selbst genutzten Wohneigentums zu erleichtern.“