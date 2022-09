Hohe Energiepreise : Wie die Energierechnungen sinken könnten

Aktualisiert am

Die Dächer und Schornsteine von Reihenhäusern sind am Rand einer Mainzer Straße zu sehen. Bild: dpa

Von Oktober an zahlen Kunden den Zusatzbeitrag für kriselnde Gasimporteure, dabei arbeitet die Regierung schon an einem Preisdeckel. Wie geht es also mit der Gasumlage weiter?