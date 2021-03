Schließung mit hoher Inzidenz : Der Handel hadert mit der Corona-Notbremse

Wenn die Inzidenz in Regionen über die Marke von 100 steigt, sollen Geschäfte wieder schließen. Manchmal passiert nichts, an einigen Orten aber doch. Macht der Handel schon wieder dicht?

Einkaufsstraße in Mannheim: In mehreren Orten schließen die Geschäfte wieder, wenn die Inzidenz über 100 liegt. Bild: dpa

Der Handel im Alb-Donau-Kreis muss eine Rolle rückwärts machen. Von diesem Mittwoch an ist das Einkaufen mit Termin nach „Click and Meet“ wieder untersagt. Erst in der Vorwoche war das angelaufen, die Geschäfte haben sich mühsam darauf eingestellt – und nun ist nach neun Tagen damit schon wieder Schluss. Wer im Ladengeschäft ein Produkt erwerben will, kann es nur noch via „Click and Collect“ wieder im Internet bestellen und es vor Ort abholen.

Unzufrieden ist damit auch Landrat Heiner Scheffold: Er setze nur das um, was die Landesregierung von Baden-Württemberg für Inzidenzwerte von mehr als 100 verordnet habe. „Es gibt viel Unverständnis, warum ein Bekleidungsgeschäft für Kinder schließen muss und daneben der Buchhandel mit gleichen Hygienestandards offen bleibt“, sagt er im Gespräch. Viele sieht er durch die lange Phase des Lockdowns persönlich und wirtschaftlich getroffen. Der Landrat kann sich vorstellen, die Geschäfte auch bei höheren Corona-Zahlen mit FFP2-Masken, Hygienekonzepten und „Click and Meet“ offen zu lassen – idealerweise kombiniert mit einem negativen Antigen-Schnelltest.