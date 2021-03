Vakzin von Johnson & Johnson : Hoffnungsträger mit einer Dosis

Johnson & Johnson war vielleicht kein ganz offensichtlicher Kandidat für einen der ersten Plätze im Rennen um einen Corona-Impfstoff. Der amerikanische Konzern ist zwar ein Gigant im Gesundheitsmarkt, aber im Geschäft mit Impfungen ist er noch recht neu. Erst im vergangenen Jahr brachte er sein erstes selbst entwickeltes Produkt auf den Markt, ein Vakzin gegen das Ebola-Virus. Johan Van Hoof war trotzdem optimistisch. Der Forschungschef in der Impfsparte von J&J meinte, die Technologie, die sich bei der Ebola-Impfung als wirksam herausgestellt hatte, sollte auch eine gute Waffe gegen das Coronavirus sein.

Verschätzt hat er sich allerdings, wie schnell das Projekt vorankommt. Wie er im Gespräch mit der F.A.Z. sagt, habe er intern positive Studiendaten zur Wirksamkeit der Impfung für Frühjahr oder Sommer 2021 in Aussicht gestellt. Stattdessen kamen die Ergebnisse schon Ende Januar, und es waren in der Tat gute Nachrichten. Wenige Wochen später wurde der Impfstoff in den Vereinigten Staaten zugelassen, an diesem Donnerstag auch in der EU. Hier wird er nun die vierte Option zur Immunisierung gegen das Coronavirus, nach den Vakzinen von Biontech/Pfizer, Moderna und Astra-Zeneca. Und gegenüber den anderen Produkten hat er einen gewichtigen Vorteil: Er wird in einer statt in zwei Dosen verabreicht, ist also um einiges praktischer.

Anders als seine drei Vorgänger steht er aber nicht sofort nach der Genehmigung zur Verfügung. Die Auslieferung soll Mitte April beginnen, und zuletzt kamen Zweifel auf, ob J&J, wie versprochen, bis Ende Juni 55 Millionen Dosen an die EU liefern kann. Van Hoof will nicht von einer Verzögerung sprechen und sagt, das sei „ein zu starkes Wort“. Er weist aber darauf hin, dass das Hochfahren der Fertigung eines Biotechnologie-Produkts wie dieses Impfstoffs eine komplexe Angelegenheit sei. Und weil das Vakzin es so schnell zur Marktreife geschafft habe, sei J&J dafür auch weniger Zeit geblieben als zunächst erwartet.

Das Unternehmen mobilisiere nun alle Kräfte, um vereinbarungsgemäß bis zum Ende dieses Jahres 200 Millionen Dosen für die EU (und davon 36,7 Millionen für Deutschland) bereitzustellen. Dass die Auslieferungen Mitte April beginnen, sei „sehr wahrscheinlich“, wenn auch nicht garantiert. Ein Unsicherheitsfaktor seien die noch laufenden Endkontrollen der Impfstoffe, in denen die Ausschussrate unter 5 Prozent liegen müsse.