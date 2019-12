Höheres Nettogehalt : Bis zu 274 Euro im Jahr mehr

Alle Jahre wieder wird der Blick auf den Gehaltszettel interessant. Mit dem Jahreswechsel ändert sich so einiges im Steuerrecht und bei den Sozialversicherungen. Es gibt Entlastendes: höhere Freibeträge für Erwachsene und Kinder, stärkere Berücksichtigung der Rentenbeiträge und etwas geringere Zahlungen an die Arbeitslosenversicherung. Und es gibt Belastungen: steigende Bemessungsgrenzen für die Sozialversicherungen. Gleichzeitig steigt der Beitrag für die meisten Krankenkassen. Wie ist das Ergebnis? Landet tatsächlich mehr vom Gehalt auf dem Konto?

Wer Großes erwartet, dürfte enttäuscht werden. Das zeigen Berechnungen der Datev, das ist die Genossenschaft, die die Software für die Steuerberater erstellt. Den Berechnungen zufolge profitieren Singles und Alleinerziehende mit monatlichem Bruttogehalt von 6500 Euro am meisten. Sie dürfen sich über ein Plus von 267 beziehungsweise 274 Euro im Jahr freuen. Wie die Datev hervorhebt, sind unter den Verheirateten Beschäftigte mit einem Bruttogehalt von 4500 Euro die größten Gewinner. Sie hätten netto 235 (kinderlos) und 239 Euro (zwei Kinder) im Jahr mehr. Bei allen, die wenig verdienen und schon heute wenig Steuern zahlen, ist der Zuwachs beim Netto am geringsten. Verheiratete mit einem Gehalt von 1500 Euro haben nur acht (kinderlos) oder elf Euro (zwei Kinder) mehr im Jahr.

Die in diesem Artikel und in der Grafik genannten Werte können nur eine grobe Orientierung geben, da die Steuerlast stets vom Einzelfall abhängt, bei dem viele Faktoren eine Rolle spielen. Gerechnet wurde ohne Kirchensteuer und für einen Arbeitnehmer aus Bayern, der Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung ist. Bei der typisierenden Betrachtung gibt es Auffälligkeiten. Zunächst wächst die Entlastung mit dem Gehalt, was im progressiven Steuersystem naheliegt. Wenn der Tarif verschoben wird, um die Inflation auszugleichen, profitieren die mehr, die bis dahin mehr gezahlt haben.

Jenseits eines Gehalts von 4500 sinkt auf einmal der Entlastungseffekt, um dann wieder zuzulegen. Dies ist vermutlich Folge der höheren Beitragsbemessungsgrenze in der sozialen Kranken- und Pflegeversicherung (von 54.450 Euro in diesem Jahr wächst diese 2020 auf 56.250 Euro). Denselben Effekt gibt es jenseits der Gehaltsstufe von 6500 Euro. Hier sorgt die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen der Renten- und Arbeitslosenkassen dafür, dass ein Teil der Ersparnis nivelliert wird. Im Westen wurden bisher 80.400 Euro „verbeitragt“, künftig sind es 82.800 Euro. Im Osten lag die Grenze bisher bei 73.800, nach dem Jahreswechsel steigt sie auf 77.400 Euro.

Leichte Steuereinsparungen im neuen Jahr

Da Union und SPD bis auf die Teil-Soli-Abschaffung (die erst 2021 gilt) keine großen steuerpolitischen Ambitionen gehabt haben, sind die Änderungen entsprechend gering: Der Grundfreibetrag, mit dem das Existenzminimum für Erwachsene steuerfrei gestellt wird, steigt um 240 Euro. Damit werden erst ab einem zu versteuernden Einkommen von mehr als 9408 Euro Einkommensteuern fällig. Bei Ehepaaren verdoppelt sich der Betrag. Zudem werden die Eckwerte des Einkommensteuertarifs leicht verschoben, um die „kalte Progression“ zu entschärfen. Darunter versteht man den Effekt, dass die Steuerlast mit der Gehaltserhöhung steigt, selbst wenn diese nur dem Ausgleich der Inflation dient. Der obere Steuersatz von 42 Prozent greift künftig bei einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 57.052 Euro (2019: 55.961 Euro). Von 270.501 Euro an (derzeit 265.327 Euro) kommt der Spitzensteuersatz (Reichensteuer) zum Tragen. Der Spitzensteuersatz beträgt 45 Prozent. Bei Ehepaaren verdoppeln sich die Beträge.

Nächstes Jahr kann zudem mehr von den Zahlungen an die Rentenversicherung abgesetzt werden, im Gegenzug müssen Neurentner mehr von ihrer Rente versteuern. Wie der Steuerzahlerbund erläutert, gilt nächstes Jahr für die Berücksichtigung der Sonderausgaben ein Höchstbetrag von 25.046 Euro (2019: 24.305 Euro). Maximal können dann 90 Prozent (2019: 88 Prozent) abgesetzt werden. Somit können Alleinstehende 22.541 Euro und Ehepaare 45.082 Euro steuerlich geltend machen. Bei Arbeitnehmern, die in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, wird aber der Arbeitgeberanteil von den Vorsorgeaufwendungen abgezogen.