Zinserhöhung : Die Hechelatmung der Fed

Amerikas Zentralbanker haben ein paar Falkenfedern ans Taubengewand gehängt. Die Metamorphose kommt spät, aber dafür umso entschlossener. Sie wurde von elf Zinsschritten bis Ende nächsten Jahres signalisiert, um die Rekordinflation zu zügeln. Dazu kommt die Ankündigung, das im Rahmen des Quantitative Easing-Programm aufgebaute Anleiheportfolio zu reduzieren. Die entschlossene Wende kommt überraschend, wenn man bedenkt, dass sich die Fed noch vor drei Wochen mittels Anleihekauf Quantitative Easing erlaubte, das Gegenteil von geldpolitischer Straffung. Da lag die Inflation bei 6 Prozent.

Das geldpolitische Hinterherhecheln ist auch einer Neuausrichtung der Geldpolitik im Jahr 2020 zu verdanken. Inflation sollte nicht mehr präventiv bekämpft werden, zudem sollte ein zeitweiliges Überschießen des Zwei-Prozent-Inflationsziels geduldet werden. Diese neue Geldpolitik hat sich nicht bewährt, darf man festhalten.

Behält Fed-Chef Jerome Powell Recht?

Fed-Chef Jerome Powell ist zuversichtlich, eine harte Landung der Konjunktur ebenso vermeiden zu können wie eine galoppierende Inflation. Vielleicht behält er Recht. Nur: Auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt stehen zurzeit einem Jobsuchenden 1,7 offene Stellen gegenüber. Die Wirtschaft lechzt nach Fachkräften. Arbeitnehmer nutzen ihre gestärkte Position und setzen höhere Löhne zum Ausgleich des Kaufkraftverlusts durch Inflation durch.

Die Firmen versuchen die höheren Lohnkosten durch Preiserhöhungen auf Normalverbraucher abzuwälzen, die neuen Anreiz haben, höhere Löhne durchzusetzen. So unrealistisch scheint eine Lohn-Preis-Spirale nicht angesichts der aktuellen Bedingungen, die sich noch verschärfen durch neue Knappheiten. Der Krieg in der Ukraine und die neuen Lockdowns in China entfachen neuen Druck.

Elf Zinsschritte, die die Fed in die Welt hinaus telegrafiert hat, sind gewiss nicht wenig. Nur landet der Leitzins dann bei knapp 3 Prozent. Als die Zentralbank das letzte Mal eine Rekordinflation zügelten, war der Leitzins in zweistellige Höhen gehievt worden.