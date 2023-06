Mit dem Renteneintritt der geburtenstarken Jahrgänge werden Arbeitskräfte in Deutschland bald noch knapper – deshalb müssten jetzt „alle Register für Fachkräftesicherung gezogen werden“. So begründet Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) das neue Einwanderungsrecht, das die Ampelkoalition zusammen mit einem Gesetz für mehr Weiterbildung in dieser Woche im Bundestag beschließen will. Angesehene Forscher machen nun aber in einer neuen Studie noch einen ganz anderen Vorschlag, der vor allem mehr Frauen zur Aufnahme einer Arbeit motivieren soll: Sie regen eine Abkehr von der beitragsfreien Partner-Mitversicherung in den gesetzlichen Krankenkassen an.

„Die Anreize dafür, dass beide – Ehepartnerin und Ehepartner – einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit nachgehen, werden durch das Modell der Mitversicherung der gesetzlichen Krankenkassen weiter gesenkt“, heißt es in der Studie der Akademie für Technikwissenschaften (Acatech), an der auch der frühere Vorsitzende des Sachverständigenrats für Wirtschaft, Christoph M. Schmidt, mitgewirkt hat. Bisher ist es so, dass Ehepartner nur dann eigene Kassenbeiträge zahlen, wenn sie selbst arbeiten. Faktisch werden damit Beitragsvorteile für Nichterwerbstätigkeit gewährt.

Insofern sei „anzuraten, die beitragsfreie Mitversicherung in der Ehe oder der Lebenspartnerschaft abzuschaffen“, so die Studie. Sie regt aber auch Ausnahmen an: „Bei Elternschaft könnte die beitragsfreie Mitversicherung an bestimmte Voraussetzungen (beispielsweise Alter, Betreuung oder Pflege von Angehörigen) geknüpft werden.“ Dass der Ansatz nicht abwegig ist, zeigen die Autoren mit einem kleinen Exkurs nach Österreich: Dort wird für Angehörige grundsätzlich ein Zusatzbeitrag fällig. Befreiung gibt es nur unter Zusatzbedingungen – allen voran, wenn Kinder zu erziehen sind.

Rechnerisch entgehen den deutschen Krankenkassen allein durch die beitragsfreie Mitversicherung nicht erwerbstätiger Partner zwischen 8 und 13 Milliarden Euro je Jahr, wie verschiedene Analysen in der Vergangenheit gezeigt haben. Die Höhe der ermittelten Beitragsausfälle hängt naturgemäß auch davon ab, welche Annahmen zu den Details einer Reform getroffen werden.

Theoretisch könnte der Vorschlag zum Thema Fachkräftesicherung auch für Gesundheitspolitiker von Interesse sein, die gerade eifrig neue Einnahmequellen für das defizitäre Krankenkassensystem suchen. Bisher denken SPD und Grüne dabei vor allem an eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze, also an höhere Beiträge für höhere Gehälter. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist dem aber bisher nicht gefolgt. Der Führungskräfteverband ULA wettert gegen eine höhere Bemessungsgrenze gar mit dem Hinweis, eine solche „Sondersteuer auf Leistung und Erfolg“ sei „das Letzte, was wir im weltweiten Wettbewerb um qualifizierte Zuwanderer brauchen“.

In der Acatech-Analyse ist die Abkehr von der beitragsfreien Mitversicherung nur eine von vielfältigen Empfehlungen, um mehr Fachkräfte zu mobilisieren. In engem Zusammenhang mit dieser steht indes der Vorschlag, das Ehegattensplitting bei der Steuer einzuschränken: Auch dieses gilt als problematisch, da es Nichtarbeit begünstige – vielen Frauen erscheine die Rückkehr ins Berufsleben, etwa nach einer Elternzeit, wegen hoher Steuerabzüge als wenig attraktiv.