Höhere Inflation : Lernt von Nixon!

Aktualisiert am

Richard Nixon am 9. August 1974. Bild: AP

Die hohe Inflation beunruhigt die Menschen. Die ersten Ökonomen fordern, dass der Staat den Unternehmen Obergrenzen für Preiserhöhungen vorschreiben soll. Solche Preiskontrollen würden massiv in die Vertragsfreiheit eingreifen, das Preissystem als Lenkungsinstrument einer Marktwirtschaft aushebeln und die Notenbank aus ihrer Verantwortung für eine niedrige Inflation entlassen. Aber jenseits solcher ordnungspolitischen Argumente zeigen die Erfahrungen aus den USA der frühen Siebzigerjahre, dass Preiskontrollen die Inflation am Ende sogar verstärken.

Der damals amtierende Präsident Richard Nixon hatte während des Zweiten Weltkriegs in einer Bundesbehörde für Preiskontrollen gearbeitet und war sich der Problematik dieser Eingriffe bewusst. Laut mittlerweile veröffentlichten Tonbandaufnahmen aus dem Weißen Haus sagte Nixon im Februar 1971 zu seinen Mitarbeitern: „Sie haben nicht einmal am Ende des Zweiten Weltkriegs funktioniert. Sie werden niemals in Friedenszeiten funktionieren.“ Kurze Zeit später änderte er jedoch seine Meinung, um seine Chancen bei der anstehenden Präsidentenwahl zu erhöhen.

Im August 1971 ließ Nixon Löhne, Preise und Mieten für 90 Tage einfrieren. Danach durften große Unternehmen ihre Preise höchstens um 2,5 Prozent anheben, Lohnerhöhungen waren auf 5,5 Prozent begrenzt. Kommissionen überprüften die Einhaltung der Vorgaben. Von Januar 1973 bis April 1974 dauerten die Preis- und Lohnkontrollen an, waren aber deutlich lockerer als zuvor.

Auf die Geldpolitik kommt es an

Die Ökonomen der Federal Reserve Bank von Minneapolis haben 1978 die Wirkung der Preis- und Lohnkontrollen untersucht. Die Studie belegt das Versagen dieser Politik. Während der ersten beiden Phasen mit strengen Kontrollen (bis Januar 1973) senkten Preiskontrollen die Inflation schätzungsweise um zwei Prozentpunkte. Darauf hatte Nixon mit Blick auf die Präsidentenwahl im November 1972 spekuliert.

Aber in den zwei Jahren nach der Lockerung der Kontrollen fiel die Inflation nach den Schätzungen der Ökonomen deutlich höher aus, als es ohne die Eingriffe zu erwarten gewesen wäre. Die Absatzpreise der Unternehmen waren nämlich während der Phase der strengen Kontrollen gezwungenermaßen deutlich schwächer gestiegen als ihre Lohnkosten.

Mehr zum Thema 1/

Auf den Rückgang ihrer Gewinne reagierten die Unternehmen wie im Lehrbuch mit einer Senkung ihrer Produktion. Als die unverändert starke Nachfrage auf das geschrumpfte Angebot stieß, zog die Inflation wieder an. Alles in allem haben die Preiskon­trollen die Inflation erhöht und nicht gesenkt – so wie es Nixon im kleinen Kreis vorhergesagt hatte.

Die hohe US-Inflation begann erst Anfang der Achtzigerjahre zu sinken, nachdem Notenbank-Präsident Paul Volcker mit Rückendeckung des neu gewählten Präsidenten Ronald Reagan die lockere Geldpolitik beendete. In einer Marktwirtschaft sorgen nicht staatliche Preiskontrollen, sondern nur eine stabilitätsorientierte Geldpolitik für eine dauerhaft niedrige Inflation.

Jörg Krämer ist Chefvolkswirt der Commerzbank.