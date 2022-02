EZB-Chefvolkswirt Philip Lane : „Höhere Inflation länger als gedacht“

Aktualisiert am

EZB-Chefvolkswirt Philip Lane spricht über eine mögliche Normalisierung der Geldpolitik in Europa, Folgen der Ukraine-Krise für die Teuerung – und seine persönlichen Erfahrungen mit steigenden Preisen.

Herr Lane, rückt die Normalisierung der Geldpolitik in der Eurozone näher?

In einer Zeit mit hoher Volatilität und viel Unsicherheit sollte man keine absoluten Aussagen treffen. Die Daten sprechen aber durchaus dafür, dass wir näher an unser mittelfristiges Inflationsziel rücken könnten.

Hat sich Ihre Einschätzung zur notwendigen Geldpolitik durch die Zuspitzung der Ukraine-Krise verändert?

Wir werden bei unserer Sitzung im März eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Aussichten vornehmen. Dazu gehören auch die jüngsten geopolitischen Entwicklungen. Diese haben nicht nur Auswirkungen auf die Öl- und Gaspreise, sondern auch auf das Vertrauen der Anleger und der Verbraucher, auf den Handel und so weiter. Was die Inflation anbetrifft, gibt es daher nicht nur den mechanischen Effekt durch die Rohstoffpreise. Im Hinblick auf die mittelfristigen Inflationsaussichten müssen auch die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen berücksichtigt werden. Die geopolitischen Spannungen sind aktuell ein sehr bedeutsamer Risikofaktor, vor allem für Europa. Darauf hatten wir bereits bei unserer Februar-Sitzung hingewiesen.

Die März-Sitzung des EZB-Rates könnte also spannend werden. Wie wird es weitergehen mit den Anleihekäufen und den Leitzinsen?

Es ist wichtig, die Entscheidung des EZB-Rates im März nicht vorwegzunehmen. Bis dahin kann noch viel passieren, und es gibt viel Unsicherheit in der Welt. Aber unsere Strategie ist eindeutig: Wir wollen die Inflation mittelfristig bei 2 Prozent stabilisieren. Auf dem Weg dahin gibt es drei Möglichkeiten. Wenn die mittelfristigen Inflationsvorhersagen weitaus niedriger sind als unser Ziel, muss die EZB eine akkommodative, also lockere Geldpolitik betreiben. Liegt die Inflation mittelfristig über unserem Ziel, müssen wir die Geldpolitik straffen. Die dritte Möglichkeit ist, die Inflation nähert sich unserem Ziel an, dann reicht, wie wir es sagen, eine Normalisierung der Geldpolitik.

Was davon sehen Sie im Moment?

Im Moment sind die Inflationsraten hoch, im Januar bei 5,1 Prozent. Aber wir erwarten, dass sie im Jahresverlauf sinken werden. Es ist allerdings unsicher, wie schnell und wie weit. Für die Geldpolitik ist entscheidend, wie sich die Inflation auf mittlere Sicht entwickelt. Wenn die Raten sich nun mittelfristig auf unser Ziel zubewegen, wofür gerade mehr spricht – anstatt wie vor der Pandemie bei weit unter 2 Prozent zu liegen – werden wir die Geldpolitik anpassen. Denn dann würden wir zum Beispiel keine Anleihekäufe mehr benötigen, um die Inflation auf mittlere Sicht bei unserem Zielwert zu stabilisieren. Im Dezember war das noch anders, als Umfragen noch die Erwartung widergespiegelt haben, dass wir die Anleihekäufe noch bis Mitte nächsten Jahres beibehalten müssten. Aber dieser Zeitplan könnte kürzer sein als damals erwartet.

Manche Kritiker meinen, die EZB wird ein Ende der Anleihekäufe nicht wagen, wenn dann die Zinsen für die Schulden einiger Staaten steigen und eine Fragmentierung am Anleihenmarkt droht, fast wie damals in der Staatsschuldenkrise...