Mehr Geld für Arbeitslose : Bis zu 50 Milliarden Euro für höhere Hartz-IV-Sätze

Die Ampel will Hartz IV reformieren. Sozialverbände und -politiker überbieten sich in Forderungen nach höheren Sozialtransfers. Eine Studie lässt erahnen, um wie viel Geld es dabei geht.

Geht es nach Sozialverbänden und Sozialpolitikern, dann haben die Pläne von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für ein neues Bürgergeld als Ersatz für Hartz IV vor allem einen großen Mangel: Die monatlichen Geldleistungen für die Transferbezieher werden damit nicht in dem von ihnen gewünschten Ausmaß erhöht. Der Paritätische Wohlfahrtsverband kritisierte Heils Vorlage als „inkonsequent“ und verlangte einen Regelsatz von 678 Euro im Monat für alleinlebende Erwachsene. Das wären 229 Euro oder 51 Prozent mehr als heute. Neben der Geldleistung zahlen die Jobcenter den Beziehern schon heute eine Wohnung inklusive Heizkosten.

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin.

„Worauf es ankommt, ist, was die Menschen am Ende im Portemonnaie haben“, erklärte Verbandsgeschäftsführer Werner Hesse. Wer ein „armutsfestes Bürgergeld“ wolle, müsse den Regelsatz um „mindestens 50 Prozent“ erhöhen. Ähnlich reagierte die Diakonie. Heil habe „die zentrale Frage nach der Höhe der Regelsätze ausgeklammert“. Etwas zurückhaltender gab sich die SPD-Vorsitzende Saskia Esken: Sie zog als Maßstab die beschlossene Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro heran, die einem Plus von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. „Wie der Mindestlohn müssen auch die Regelsätze in der Grundsicherung kräftig steigen“, sagte sie dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“.