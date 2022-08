Übergewinnsteuer : Höher oder niedriger besteuern?

Das Schlagwort Übergewinnsteuer spaltet die Ampelkoalition: Finanzminister Christian Lindner und seine FDP lehnen die Einführung neuer oder höherer Steuern generell ab, zumal nichts dergleichen im Koalitionsvertrag vereinbart sei. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lässt zwar aus Rücksicht darauf mitteilen, dass ein solches Instrument zumindest „derzeit nicht vorgesehen“ sei. SPD und Grüne aber rufen immer lauter nach so einer Sondersteuer gegen Unternehmen, die in Krisen hohe Gewinne erzielen. Auch ihre Parteivorsitzenden Saskia Esken und Ricarda Lang heizen den Konflikt in jüngster Zeit an, teils mit offenen Sticheleien gegen den Koalitionspartner.

Wie so eine Steuer genau aussehen sollte, erklären die Rufer bisher in der Regel nicht – mit der Begründung, dass ja für Detailarbeiten der Finanzminister zuständig sei. Und tatsächlich: Neuerdings gibt es dazu eine Publikation aus dem Hause Lindner, die zwar nicht direkt aus der Feder der Ministerialbeamten stammt. In die Kategorie Detailarbeit fällt das Gutachten des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium zur Übergewinnsteuer aber durchaus, wenn auch mit letztlich kritischem Gesamturteil.

Der Ökonomenbeirat, der unabhängig von politischen Vorgaben arbeitet, mahnt „zu großer Vorsicht bei der Verwendung solcher populärer, aber langfristig ökonomisch gefährlicher Übergewinnsteuern“, wie es im Fazit heißt. Und er führt auf den 19 Seiten eine ganze Liste solcher Gefahren an – nicht zuletzt für die Innovationskraft der Wirtschaft, wenn Investoren nicht mehr nur das Risiko des Kapitalverlusts im Fall eines Fehlschlags einkalkulieren müssten, sondern zugleich auch einen Extrazugriff des Fiskus im Erfolgsfall.

Unerwünschte Nebenwirkungen vermeiden

Trotzdem listet der Beirat das Gutachten nicht einfach nur Gegenargumente auf – sondern skizziert teils recht verblüffende Bezüge zwischen der aktuellen Forderung und der finanzwissenschaftlichen Diskussion über die Anforderungen an eine gute Unternehmensbesteuerung. Diese fasst er so zusammen: „Aktuelle Pläne zur Weiterentwicklung der Unternehmensbesteuerung enthalten bereits Elemente einer Übergewinnbesteuerung.“ Dahinter stehen fachliche Überlegungen, wie sich die Gewinnbesteuerung für alle Unternehmen stärker auf den sogenannten Reingewinn konzentrieren lässt – denn eine zu breit gefasste Steuerbemessungsgrundlage hat die unerwünschte Nebenwirkung, Investitions- und Finanzierungsentscheidungen der Unternehmen zu verzerren.

Um dies zu entschärfen „könnte insbesondere ein kalkulatorischer Eigenkapitalzins von der steuerlichen Bemessungsgrundlage abgezogen werden“, schreibt der Beirat. Damit würde die Unternehmensbesteuerung – ganz im Sinne von Idealvorstellungen der Finanz- und Wirtschaftswissenschaft – stärker auf das konzentriert, was dort als „ökonomische Rente“, Rein- oder auch Übergewinn verstanden wird. Dies werde „im Idealfall zu Finanzierungsneutralität und besseren Investitionsanreizen führen“, erläutert das Gutachten.

Allerdings gibt es zwei Punkte, die diese Reformdiskussion und die aktuelle politische Debattenlage voneinander trennen, wie der Beirat darlegt: „Die damit verbundene Verkleinerung der Bemessungsgrundlage hätte Steuerausfälle zur Folge.“ Zudem laufe so ein Reformkonzept gerade nicht auf ein gezieltes Besteuern von Krisengewinnen hinaus. Umgekehrt habe eine erhöhte Besteuerung einer irgendwie politisch definierten Gruppe von Krisengewinnern nichts mit Finanzierungs- und Investitionsneutralität zu tun.

„Fundamentaler Lenkungseffekt“

Auf den bei SPD, Grünen und Sozialverbänden beliebten Ansatz der Abschöpfungssteuer antwortet der Beitrat sehr grundsätzlich: „Temporär überdurchschnittlich hohe Gewinne haben in der Marktwirtschaft einen fundamentalen Lenkungseffekt“, stellt er fest. Dieser lenke mehr Ressourcen, etwa Investitionskapital, dorthin, wo Knappheit herrscht und gute Gewinne verheißt. „Eine Besteuerung der überdurchschnittlichen Gewinne würde diesen Umlenkungseffekt verhindern und die Knapphaften auf Dauer zementieren.“

Als Beispiel aus der Corona-Krise führt das Gutachten die anfangs hohen Preise für Gesichtsmasken an: Die Masken waren knapp und teuer – aber genau das brachte viele Unternehmen dazu, auf Maskenproduktion umzustellen. Hätte der Fiskus die anfangs hohen Gewinne der ersten heimischen Hersteller gleich abkassiert, wären Masken wohl auf Dauer knapp geblieben. Und in der Impfstoffforschung wäre angesichts hoher Verlustrisiken weniger Investitionskapital angekommen, hätte nicht die Aussicht auf hohe Gewinne für am Ende ein oder zwei erfolgreiche Unternehmen bestanden, so die Warnung.

Einen gewissen Beitrag zur Konkretisierung lieferte am Sonntag indes die Grünen-Vorsitzende Lang: Sie nannte im ZDF den Ölkonzern Shell als möglichen Adressaten der Übergewinnsteuer. Zweierlei bleibt vorerst dennoch offen: Es müsste geklärt werden, wie der deutsche Fiskus an Gewinne solcher Weltkonzerne herankommt. Zudem könnte eine solche Zusatzbesteuerung den Kraftstoff zusätzlich verteuern – nachdem die Ampelkoalition den Benzin- und Dieselabsatz gerade als Preisdämpfer für Verbraucher steuerlich verbilligt hat.