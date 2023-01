Streit um Honorierung : Mandel-OP-Streik auf Kosten der Kinder?

Die niedergelassenen Hals-Nasen-Ohren-Ärzte (HNO) wollen Mandeloperationen an Kindern auch in den kommenden Wochen aussetzen. „Unser Protest geht so lange weiter, bis wir eine angemessene Vergütung erhalten“, sagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Jan Löhler, der F.A.Z. Unter den Ärzten gebe es eine „hohe Bereitschaft“, keine neuen Termine für die Eingriffe zu vergeben. In der kommenden Woche lege man eine Erhebung vor, wie viele Mediziner sich beteiligt hätten. „Wir arbeiten die vereinbarten OPs noch ab, dann aber ist Schluss, wenn es keine für uns annehmbare Lösung gibt“, drohte Löhler. In Notfällen werde selbstverständlich operiert.

Die Ärzte bitten die Eltern in Briefen, die in den Praxen ausliegen, um Verständnis. Die Schreiben gipfeln in dem Appell, sich bei den Krankenkassen und bei den örtlichen Bundestagsabgeordneten über die schlechte Bezahlung zu beschweren. Löhler rechnet vor, dass eine ambulante Mandeloperation mit 105 Euro vergütet werde. Nach Abzug der Gebühren für den Operationssaal, das externe Personal und das Material blieben kaum 30 Euro übrig, „damit können Sie keine Praxis führen“. Der Verband will, dass die Honorierung aus dem Einheitlicher Bewertungsmaßstab EBM für Vertragsärzte herausgelöst und in Anlehnung an Krankenhausfallpauschalen (Hybrid-DRG) vergütet wird.

„Die Eingriffe lassen sich durchaus aufschieben“

Die Bezahlung sei immer unzureichend gewesen, jetzt seien die EBM-Konditionen noch verschlechtert worden. Die zuständigen Gremien, der Spitzenverband der Krankenkassen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV, bestreiten diese Zurückstufung, eher gebe es mehr Geld als vorher. In einem der F.A.Z. vorliegenden Briefwechsel zwischen KBV und HNO-Verbänden, wirft man sich gegenseitig fehlerhafte Berechnungen vor.

Die Operationen von Rachen- und Gaumenmandeln gehören zu den häufigsten der HNO-Ärzte an Kindern, worauf Tobias Tenenbaum hinweist, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Sana Klinikum Berlin-Lichtenberg. Die Indikationsstellung, wann der Eingriff nötig wird, sei in den vergangenen Jahren aber verschärft worden, so dass nicht mehr so viel operiert werde. „Durch die Aktion der HNO-Ärzte werden keine Kinder gefährdet, die Eingriffe lassen sich durchaus aufschieben“, sagt Tenenbaum. Das bedeute aber, dass die ohnehin langen Wartezeiten noch ausgeweitet würden. „Da können sich klinisch die Probleme natürlich zusätzlich aufstauen, was für die Kinder und Eltern sicher nicht leicht ist.“

Zur Frage, ob Ärzte den Eingriff verweigern dürfen, sagt der Frankfurter Juraprofessor und ehemalige Vorsitzende Richter am Bundessozialgericht, Ulrich Wenner: „Es ist rechtlich nicht zulässig, dass im vertragsärztlichen System ein Streit über die Höhe der Vergütung auf dem Rücken der Patienten ausgetragen wird.“ Allerdings könnte man argumentieren, dass die Eingriffe nicht zum Versorgungsauftrag gehörten, da nur einige HNO-Ärzte diese Leistung anböten – anders etwa als das Pflichtprogramm eines Hörtests.

So argumentiert auch Ärztevertreter Löhler: „Kein Vertragsarzt kann unter diesen wirtschaftlich desaströsen Bedingungen gezwungen werden, ambulante Operationen anzubieten.“ Man habe jahrelang erfolglos die Kassen und die KBV gebeten, die Bedingungen zu verbessern. „Deshalb bleibt uns nichts anderes übrig, als öffentlich zu protestieren.“ Das Anliegen sei im Interesse der Kinder und Eltern, weil immer weniger Ärzte die OPs anböten, die Wartezeiten lang seien und verschleppte OPs zu Sprachentwicklungsstörungen und der Bildung gutartiger Tumore führen könnten.