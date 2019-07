Klimadebatte : Macht uns die Hitze hysterisch?

Ist die Hitze noch Wetter oder schon Klima?

Da ist es einmal mitten im Sommer richtig schön heiß, und schon geht das Geheule über den Klimawandel los: So oder so ähnlich machten sich einige Nutzer in sozialen Medien in dieser Woche unter dem Stichwort „Klimahysterie“ Luft. Aber ist es wirklich nur der Sommer oder doch schon der Klimawandel, der uns den Schweiß auf die Stirn treibt?

Vereinfacht ausgedrückt, ist das Wetter die kleinere Einheit. Hier kam es schon immer zu Extremen, mal war ein Sommer sehr heiß, mal sehr verregnet. Häufen sich jedoch extreme Wetterereignisse wie Starkregen oder extreme Hitze, kann man von einem Klimaphänomen sprechen. Der Schritt zum Klimawandel, den die seriöse Wissenschaft rund um die Welt inzwischen als Fakt anerkannt hat, ist dann nicht mehr groß. Oft greifen die Analysen jedoch zu kurz: In den Siebzigern etwa fürchteten viele Klimaforscher nach drei verregneten Sommern den Beginn einer neuen Eiszeit. Davon kann heute keine Rede mehr sein. Doch auch zwei extrem heiße Sommer nacheinander machen noch keinen Klimawandel.

Die Dokumentation der Temperatur über die vergangenen drei Jahrzehnte legt jedoch nahe, dass wir künftig mehr Extremwetterlagen erleben werden. Seit Mitte der achtziger Jahre befinden wir uns nach den Daten des früheren amerikanischen CO2-Analysezentrums CDIAC in einer Warmphase. Die Temperaturen weichen seitdem vom langjährigen Durchschnitt eher nach oben als nach unten ab, es ist also wärmer als bislang üblich. Und zwar nicht nur an Land, sondern auch im Wasser. Klimaforscher erwarten, dass die Durchschnittstemperaturen in den kommenden Jahren weiter ansteigen werden. Sie berufen sich auch auf die zunehmende Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre, die eine Abkühlung verhindert.

Der Anteil des Menschen am CO2-Anstieg ist entscheidend.

Richtig ist: So viel der Mensch zum Anstieg des CO2 beiträgt, der von ihm verantwortete Anteil am gesamten CO2 in der Atmosphäre ist gering. Nur drei Prozent davon wurden durch den Menschen verursacht. Doch wer darin einen Grund sieht, den Klimaschutz zu bagatellisieren, der vergleicht Äpfel mit Birnen. Denn unser Ökosystem ist auf das Gleichgewicht der natürlichen Absorption angewiesen. Was die Natur ausstößt, kann sie an anderer Stelle wieder aufnehmen. Der Mensch stört dieses Ökosystem aber empfindlich.

Ein Beispiel: Eine Badewanne wird mit genau der Menge an Wasser immer weiter befüllt, die gleichzeitig durch den Abfluss abgelassen wird. Der Wasserpegel in der Badewanne ändert sich nicht. Doch wird der Wasserhahn nur ein kleines bisschen weiter aufgedreht, läuft die Wanne über. Das Badewannen-Beispiel zeigt: Selbst der kleinste Beitrag kann eine große Wirkung zeigen, wenn er ein Gleichgewicht zum Kippen bringt.

Deutschland allein wird die Welt nicht retten.

Es stimmt: Relativ gesehen ist der Anteil Deutschlands am weltweiten Kohlenstoffdioxid-Aufkommen gering. Nur etwa zwei Prozent gehen auf unser Konto. Es lohnt aber ein Vergleich der Pro-Kopf-Emissionen. China bläst zwar absolut gesehen mehr Kohlenstoffdioxid in die Luft, doch umgerechnet auf die Bevölkerungszahl liegt die Volksrepublik (knapp 7 Tonnen pro Kopf) deutlich hinter Deutschland (9 Tonnen pro Kopf). Unter den Industrieländern nimmt die Bundesrepublik einen Spitzenplatz ein. Vor allem Nordamerika und Golfstaaten emittieren pro Einwohner mehr, die meisten Europäer deutlich weniger. Nur mit dem Finger auf andere zu deuten bringt niemanden zum Umdenken und hilft auch der Umwelt nicht.

Deutschland ist nicht so öko, wie wir denken.