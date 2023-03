Die französischen Truppen befinden sich im weiteren Vormarsch. Dieses Mal gilt der Einbruch wieder süddeutschen Städten. Heute Morgen wurden in aller Frühe die Bahnhöfe von Darmstadt und Mannheim, das Hafengebiet dieser letzteren Stadt und der Rheinhafen von Karlsruhe besetzt. Im Augenblick, in dem wir zu schreiben beginnen, ist noch nicht zu übersehen, ob sich die neue militärische Bewegung auf diese Operation beschränkt, ob es sich also um Maßnahmen mehr lokaler Natur, die noch im Rahmen der bisherigen Gesamtaktion gegen das Ruhrgebiet liegen, oder um eine neue Entwicklung handelt. Wie dem auch sei, es sind abermals schwere Rechtsbrüche, die die französische Regierung begeht.

Der Bahnhof von Darmstadt liegt zwar innerhalb der Mainzer Dreißigkilometerzone, aber er ist ausdrücklich außerhalb der Grenzlinie des Mainzer Brückenkopfes gelassen worden. Für die Besetzung von Teilen Mannheims und des Karlsruher Rheinhafens gibt es überhaupt nicht den geringsten Rechtsvorwand. Es ist rohe Gewalt und nichts als rohe Gewalt, die Frankreich zur Anwendung bringt, um Deutschland niederzuzwingen. Das Verhalten der betroffenen Bevölkerung wird dementsprechend sein: Auf die Gewalt weigern wir uns, mit Gewalt zu antworten, aber wir werden uns den fremden Eindringlingen nicht beugen.

Die Abwehrfront ist weiter gezogen. Auch in Darmstadt und Mannheim und wo sonst die Franzosen vielleicht noch einmarschieren werden, werden sie auf den geschlossenen Widerstand aller Volksteile stoßen, die sie sich für ihre Anschläge gegen Deutschland zu Diensten machen wollen. Den Bajonetten und Tanks setzen wir unser Recht und den einheitlichen deutschen Volkswillen entgegen.

Der deutsch-französische Konflikt scheint sich in einer entscheidenden Phase, vielleicht an einem Wendepunkt zu befinden. Mit der Ergreifung des Ruhrgebiets wollten die Franzosen nicht nur dieses wichtige Industriegebiet beherrschen und in eigene Ausbeutung nehmen, ihre Absicht ging auch dahin, ganz Deutschland dadurch auf die Knie zu bringen. In beiden Hinsichten haben sie bisher keinerlei Erfolg gehabt. Ihre gepanzerte Faust liegt schwer auf dem ergriffenen Revier, doch dieses versagt sich den fremden Eroberern. Und obgleich das Land an der Ruhr die Herzkammer der deutschen Wirtschaft ist, ist der Entschluss des Volkes im unbesetzten Deutschland, dem Vergewaltigungsversuch trotz allen gegenwärtigen wie zukünftigen Leiden zu widerstehen, nicht schwächer, sondern nur stärker geworden.

Verzweifelt waren die bisherigen Bemühungen der Gewalthaber, dennoch an ihr doppeltes Ziel zu kommen. Sie haben sich im Ruhrgebiet selber zu den unsinnigen Maßnahmen verleiten lassen, zu Maßnahmen, die geeignet sind, den dortigen feinen Wirtschaftsorganismus von Grund auf umzuwühlen und zu stören. Sie haben immer neue Rechtsbrüche begangen, um die abgeschnürte Zone noch fester in die Hand zu bekommen. Aber bis heute war alles umsonst: Die Folgen für Deutschland sind natürlich außerordentlich schwere, aber es gelangt nur noch so wenig Kohle nach Frankreich, dass das französische Wirtschaftsleben an einem immer mehr zunehmenden Kohlemangel leidet.

Militärs haben wenig Geduld

Bisher waren die militärischen Bewegungen der Franzosen beim Zentralgedanken der Ruhraktion untergeordnet. Die Besetzung von Offenburg und Appenweier bildete eine Ausnahme. Sie wurde von den französischen Militärs, die die Stunde, in der sie das Wort hatten, zu nutzen verstanden, durchgesetzt, um der Rheinfestung Straßburg das zu geben, was Foch auf der Friedenskonferenz nicht durchsetzen konnte: den rechtsrheinischen Brückenkopf. Aber alle anderen Vorstöße, das Vorrücken in immer neue Orte und Städte in Westfalen, die Ergreifung von Wesel und Emmerich und die Besetzung von Kaub und Königswinter, alles dies geschah im höheren Dienste der Ruhraktion. Es mag sein, dass die französischen Militärs, in Bezug auf diese, was eigentliche militärische Maßnahmen betrifft, am Ende ihres Lateins angekommen sind.

Doch Militärs haben im allgemeinen wenig Geduld, und so ist es bekannt, dass die Kreise, die in Frankreich die Interessen des Militarismus vertreten, seit einiger Zeit auf die Regierung des Herrn Poincaré einen starken Druck ausüben, um diese zu weiteren militärischen Operationen im größeren Rahmen zu bewegen. Die vom Kriegsminister Maginot gestern im Senat gehaltene Rede atmete einen recht gefährlichen Geist. Eine uns zugegangene Mitteilung besagt, dass in einer der letzten der täglich stattfindenden Sitzungen des mit der Leitung der Ruhraktion betrauten ministeriellen Ausschusses die Frage der Ausdehnung der Besetzung auf rechts vom Rhein gelegenen süddeutschen Städte erwogen worden sei.

Die französischen Militärs sind also offenbar darauf aus, das Vorgehen gegen Deutschland in eine neue Richtung zu bringen. Doch scheint – die uns übermittelte Information stellt ausdrücklich fest – in dieser Hinsicht noch keine Entscheidung gefallen zu sein. Immerhin mögen die heute früh gegen den Bahnhof von Darmstadt und Stadtteile von Mannheim erfolgten Vorstöße Anfangsschritte in der von der französischen Militärpartei gewollten, aber noch nicht durchgesetzten Richtung sein.

Die Entwicklung befindet sich – wir sagten es neulich schon – auf einer schiefen Ebene. Frankreich sei gewarnt. Welche neuen Schritte es auch erwägen möge, sie werden sämtlich nutzlos sein. Sie werden dem französischen Volk nur weitere ungeheure Kosten und Lasten eintragen, aber Reparationen und Sicherheit werden sie ihm nicht bringen. Zu Unvorsichtigkeiten, zu abenteuerlichen Gegenmaßnahmen werden wir uns nicht reizen lassen. Die Disziplin der deutschen Demokratie wird darin fest sein, aber die Franzosen werden überall, wohin sie auch vordringen mögen, auf den entschlossenen Widerstand aller Volksteile stoßen.