Der Sturm am Devisenmarkt, der nach einer etwa zehnwöchigen Ruheperiode in der letzten Woche ausgebrochen ist, zwingt zu einer grundsätzlichen Klärung der Währungspolitik, die von den zur Führung berufenen Stellen, das heißt, von der Reichsregierung und der Reichsbank getrieben wird und getrieben werden soll. Seitdem im Februar endlich als ein Bestandteil des Abwehrkampfes gegen die militaristische Invasion an der Ruhr ein starker Druck auf die vorher in unabsehbare Höhen strebenden Wechselkurse durch die Regulierungsaktion der Reichsbank ausgeübt worden ist und seitdem es gelungen war, wochenlang eine verhältnismäßige Stabilität der Wechselkurse aufrechtzuerhalten mit dem Erfolge eine Preiszügelung, ja sogar eine leichte Senkung der Warenpreise einzuleiten, war eigentlich in fachkundigen Kreisen niemand im Zweifel darüber, dass unter den Einwirkungen der fortgesetzten Rekordarbeit der Notenpresse eines Tages der Generalansturm der Devisenkäufer beginnen werde.

Erstens reizte die einfache Erwägungen, dass schließlich sich der Zusammenhang zwischen Inflation und Wechselkursbewegung doch wieder einmal durchsetzen werde, unterstützt durch die wachsende Erkenntnis von der Langwierigkeit des Kampfes an der Ruhr und am Rhein, zeitweise zugestellten Devisenbedarf nunmehr einzudecken und wohl auch spekulative Käufe vorzunehmen. Verschärfend kam hinzu, dass die Senkung und Stabilisierung der Wechselkurse zunächst die unvermeidliche Folge der Absatzstockung in Industrie und Handel hatte und dass deshalb weite und zum Teil einflussreiche und kapitalkräftige Kreise im Interesse der Wiederbelebung ihrer Geschäfte gegen die Stillhaltung der Wechselkurse Sturm liefen.

Wirksamer als der publizistische Sturm war der Kaufandrang für Devisen, der von diesen Kreisen ausging. Zunächst kündigte sich die Offensive gegen die Kursregulierungspolitik der Reichsbank in einer erheblichen Vergrößerung der Spannung zwischen den aktuellen Wechselkursen und den Preisen am Terminmarkt an. Dann stieg auch die Nachfrage am Kassamarkt der Devisen erheblich. Die Reichsbank musste, um das Niveau zu halten, täglich mit etwa einer Million Pfund Sterling, also rund 20 Millionen Goldmark einspringen. Am vergangenen Dienstag nach der Festsetzung der amtlichen Kurse verstärkte sich Nachfrage und die Kurse zogen an. Am Mittwochvormittag ging die Kaufbewegung fort, um an der Börse selbst einen Umfang anzunehmen, der sich nach den Anmeldungen in den verschiedenen Devisenarten bei den Maklern der Berliner Börse auf etwa 70 Millionen Goldmark beziffert haben soll.

Diesem starken Antrag gegenüber stellte die Reichsbank plötzlich ihre bis dahin verfolgte Interventionspolitik ein. Sie befriedigte der angemeldete Bedarf nur zu geringen Bruchteilen und als die erste Rationierung bei der amtlichen Kursfestsetzung bekannt wurde, brach der Sturm auf der ganzen Linie los und ließ im rasendem Tempo das Niveau der Wechselkurse um etwa 50 Prozent des bisherigen Standes steigen. Am folgenden Tage blieb dieses erhöhte Niveau bei etwas umfangreicheren Zuteilungen der Reichsbank bestehen, gleichzeitig fanden Beratungen zwischen Regierung und Reichsbank statt, aus denen der Wille zur weiteren Stützungsaktionen kundgegeben wurde. Das zügelte die Spekulation, die schon bereit war, sich wieder einmal auf ungehemmte Devisenhausse einzustellen und der Erfolg war, dass am Freitag immerhin schon reichlich die Hälfte der vorhergehenden Kurssteigerungen am Devisenmarkt wieder rückgängig gemacht wurde.