Die Entwicklung des Devisenmarktes in der letzten Woche hat wieder einmal mit außerordentlicher Klarheit demonstriert, welche Bedeutung für den jeweiligen Grad der Panik, für das Ausschlagen des Pendels der Devisenkurse, der Stellungnahme der maßgebenden Faktoren im Inneren zukommt. Solange zur Führung in der Devisenpolitik berufene Instanzen sich angesichts des neuen Markzusammenbruchs darauf beschränkten zu erklären, dass die Lage verzweifelt sei, und dass sie eben keine Macht mehr hätten, irgend eine Kursregulierung auszuüben, solange sich die Spekulation auf Grund dieser Machtlosigkeitserklärung sicher fühlte, schien es keine Grenzen für das Steigen des Dollarkurses und der anderen Fremdwährungen zu geben. Als dann der Höchstkurs für den Dollar von 167.500 Mark erreicht war und die politischen Folgen dieser rapiden und unabsehbaren Währungszerrüttung sehr bedrohliche Formen annahmen, hat man glücklicherweise auch in den Regierungskreisen eingesehen, dass mit einem fatalistischen „Wir können nichts mehr tun“ die Katastrophe in der schlimmsten Weise beschleunigt wird.

Die Neigung zum Verzweifeln ist bei der Gesamtlage Deutschlands menschlich begreiflich. Wer sich aber dieser Neigung hingibt, ist nicht berufen, Führer zu sein. Die Führung kann immer nur in den Händen von Männern fruchtbar werden, für die jede Verschlimmerung der Lage ein Ansporn zu doppelter Kraftanspannung ist, und die den Begriff der untätigen Verzweiflung nicht kennen. Das gilt für das Gebiet der Währungspolitik genauso, wie für die allgemeine Politik. In dem Augenblick, in dem man aus Berlin mit einiger Energie anstelle des schädlichen „Es kann nichts geschehen“ wieder ein energisches „Es wird etwas geschehen“ hörte, kam die Abwertung der Mark zunächst einmal zum Stillstand.

Der Dollarkurs sank unter 120.000 Mark und wenn er auch dann wieder anzog, so blieb er doch mit rund 188.000 Mark nicht unerheblich unter dem vorher erreichten Höchststande. Dabei ist bis gestern im Wesentlichen von der neuen Stützungsaktion nur geredet worden. Jetzt ist die neue Notverordnung gegen den Freiverkehr in Devisen ergangen und schärfere Auswirkungen liegen durchaus nicht außerhalb des Bereiches der Möglichkeit, wenn begonnen wird, die geplante neue Stützungsaktion auch sonst in die Tat umzusetzen.

Anpassung der Steuervorauszahlungen an die Geldentwertung

Das entscheidende Gewicht für den regulierenden Einfluss auf die Devisenkurse ist auf die reale Kraft der Zentralstelle, Devisen abzugeben. Wie steht es nun mit diesen realen Machtreserven? Zunächst muss darauf hingewiesen werden, dass die unmittelbar der Reichsbank zur Verfügung stehenden Mittel noch keineswegs erschöpft sind. Der Reichsbankausweis vom 15. Juni weist unverändert ein unbelastetes ausländisches Golddepot von 180 Millionen Goldmark aus, das auch unter Umständen noch vergrößert werden kann. Außerdem aber muss ein neuer Regulierungsfonds geschaffen werden.

Denn die Öffentlichkeit hat ja, zuerst aus den Verhandlungen im Untersuchungsausschuss, sodann durch die Fortführung der Erörterungen zwischen Banken und Regierung mit einigem Erstaunen erfahren, dass von der Garantiesumme, die seinerzeit das Bankenkonsortium bei der Ausgabe der Dollarschatzanweisungen übernommen hatte, ein erheblicher Teil von den Banken nicht einbezahlt worden ist, sondern dass er den Banken gestundet wurde. Durch den inzwischen gesteigerten Absatz der Dollarschatzanweisungen hat sich die Summe, mit der die Banken gemäß ihrer früheren Verpflichtung einspringen müssen, nicht unerheblich vermindert, und die jetzige Aufhebung der Stundungen trifft sie nicht mehr sonderlich hart.