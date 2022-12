Frankfurter Zeitung 18.12.1922 : Washington mahnt die Europäer zur Vernunft

Es ist nur zu natürlich, dass sich gegenwärtig, wo die Reparationsfrage nahe vor der Entscheidung steht, wo es sich demnächst zeigen muss, ob diese Angelegenheit, die nun schon seit 1919 Europa unablässig in Aufregung gehalten hat, eine Wendung zur Besserung oder zur endgültig chaotischen Entwicklung nehmen soll, die Augen vor allem auch nach Amerika wenden, dass Hoffnungen laut werden, die das Erwünschte schon in den Bereich des unmittelbar Erlangbaren rücken, dass Meldungen Verbreitung finden, die einem gesunden Optimismus Ausdruck geben. Und schon unter dem Eindruck dieser hoffnungsfreudigen Stimmung hebt sich unsere herabgekommene Papiermark in fast jugendlich anmutenden Sprüngen und liefert so den Beweis dafür, dass die Welt keineswegs an der Erholungsfähigkeit Deutschlands verzweifelt, dass es um uns vielleicht gar nicht so schlecht steht, wie das Fieberthermometer der Valuta bis vor kurzem angezeigt hat, dass der Weg nach oben für Deutschland noch sehr wohl beschreitbar ist, wenn - aber gerade dieses „wenn“ ist von ausschlaggebender, allein entscheidender Bedeutung.

In wenige Worte zusammengefasst, heißt es: Wenn die politische Lage in Europa so reif geworden ist, dass es die Regierung der Vereinigten Staaten für angezeigt halten kann, ihr Schwergewicht einzusetzen, ohne aus dem Rahmen heraus zu brechen, den ihre eigene Politik ihr vorschreibt. In dieser Hinsicht ist nach wie vor große Skepsis geboten, wenn gewiss auch im Augenblick die Aussichten für eine amerikanische Aktion irgendwelcher Art besser geworden sind.

Nicht gesonnen, die Europäer milder zu behandeln

Die Haltung der Vereinigten Staaten gegenüber dem Unglück unseres Kontinents ist bisher die gewesen - um ein wenig schön klingendes amerikanisches Wort wiederzugeben - Europa in seiner Soße kochen zu lassen, bis es gar wird. Jetzt ist Europa gar geworden. Deutschland ist zusammengebrochen, und die europäischen Siegermächte müssen nun entscheiden, ob sie Geld oder Zerstörung wollen. Der europäische Kontinent befindet sich vor dem Höhepunkt der Krise, und das Schicksal muss sich jetzt in dieser oder in jeder Richtung wenden. Dass Amerika vor dieser Stunde der Entscheidung, die auch ihm nicht gleichgültig sein kann, nicht müßig und mit verschränkten Armen dasitzen wird, sondern vielmehr danach trachten muss, seinen Einfluss auf die Entwicklung auszuüben, liegt auf der Hand. Aber die Frage ist, was vor der Entscheidung Europas von den Vereinigten Staaten erwartet werden darf.

Um diese Frage zu beantworten, muss man sich überlegen, auf welche Weise Amerika dem notleidenden Kontinent helfen könnte. Da ist zunächst das Problem der internationalen Verschuldung. Nach wie vor hat man trotz allen von Amerika und von den Beobachtern der amerikanischen Politik kommenden Warnungen in Europa nicht aufgehört, auf einen Schuldenerlass oder eine Ermäßigung der Schulden zu hoffen. Daran ist heute ebenso wenig als gestern zu denken.

Als die Vereinigten Staaten selber im Unglück waren, haben sie ihren finanziellen Verpflichtungen gegen Europa bis zum letzten Cent nachkommen müssen, und auch in Erinnerung daran, sind die Amerikaner nicht gesonnen, jetzt die Europäer irgendwie milder zu behandeln. Doch auch abgesehen davon: Würde Europa nicht zahlen, dann müsste der amerikanische Steuerzahler heran. Dieser, dem es im Durchschnitt keineswegs gut geht, ist aber bereits in schwerer Weise belastet. Also, ein Schuldenerlass wird nicht stattfinden, wenigstens nicht unter dem gegenwärtigen Kongress und erst recht nicht unter der im März ans Ruder kommenden Volksvertretung, in der die Anhänger der Herren Bohra und Johnson eine noch größere Macht haben werden.