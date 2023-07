Was will Hugo Stinnes im Barmer Bankverein?

Frankfurter Zeitung 4.7.1923 : Was will Hugo Stinnes im Barmer Bankverein?

So und nicht anders muss man, mit Verlaub, immer noch fragen dürfen, wenn sich offen und im Stillen die Vertrustung der deutschen Wirtschaft unter Stinnes‘scher Initiative mit Riesenschritten fortsetzt. Dabei braucht man nach einem fast halbjährigem Kohleneinfuhrgeschäft zweifellos lohnender Art nicht einmal nach den Quellen zu fragen, wo die Barmittel für solche Privatengagements herkommen.

Offen werden die Fäden hier im Falle einer Bank bloßgelegt, weil es sein muss; im Stillen werden aber Ansaugungen auch in anderen Zweigen teils mit Erfolg, teils mit vorläufigem Misserfolg durch Aktienaufkäufe Dritter angebahnt. Wie weit der Unternehmer Hugo Stinnes den Eintritt in den Barmer Bankverein tatsächlich durch Aktienkäufe einleitete, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Aber auch die Macht des von der Bankverwaltung selbst erhandelten Paketes von 200 Millionen Mark, gleich einem Sechstel des Aktienkapitals, ist groß genug, um unter Umständen die Richtung der Bankpolitik mitzubestimmen. Der Einfluss gerade dieses willensstarken Aktionärs kann umso wuchtiger werden, je bedeutender das Aufgeld ist, das er der Geschäftsleitung jetzt zahlen will.

Für uns steht angesichts des Börsenwerts der Aktien schon heute fest, dass künftig der größte Teil der Reserven des Barmer Bankvereins von Herrn Stinnes eingezahlt sein muss. Vielleicht stempelt man das Barmer Institut mittelst der jetzigen Transaktion zu der an Eigenkapital stärksten Provinzbank Deutschlands; unter Umständen wird in dieser Ziffer der Bankverein nicht weit hinter den größten Großbanken zurückstehen. Dem Großkaufmann und Rechenmeister Stinnes kommt es natürlich nicht darauf an, auf seine sicher nach vielen Milliarden Mark zählende Einzahlung bestenfalls eine Rendite von 5 Prozent zu erzielen.

Ein Mann wie Stinnes sieht über den Tag hinaus. Er rechnet vielleicht schon mit Zeitläufen, in denen der Großhandel und die Großindustrie unter ganz veränderten wirtschaftlichen und Währungsverhältnissen nicht mehr sich selbst finanzieren oder mindestens eine intime Stütze gebrauchen können. Führt die Zukunft wirklich dahin, dann wird erst die Probe auf den souveränen Entscheidungswillen eines Kreditinstituts, dem von vielen Seiten Gelder anvertraut werden und das allen Gliedern seiner Kundschaft angemessen dienen soll, gekommen sein. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet man bei uns wie in Österreich den Verkauf großer Banken an einzelne rasch erstarkende Industrielle vielfach mit gemischten Empfindungen; und im maßgebenden, über Deutschland scharf urteilenden Ausland, wird man sich noch seine besonderen Gedanken machen.

Scheideweg für die Bankleitung

Der Kreis um Stinnes selbst will das aber nicht sehen. Er knüpft vielleicht in streng und eng geschäftlicher Raison mit seinen Überlegungen einfach an die unleugbare Sterilität, welche einstweilen den Milliardeninvestitionen bei der Berliner Handels-Gesellschaft anhaftet. Dann erschiene es durchaus denkbar, dass der Plan hervortritt, dieser Bank dereinst in Gestalt eines großen Provinzinstitutes, das zufällig ebenso eine Kommanditgesellschaft auf Aktien ist, ein Stück desjenigen Filialnetzes in der einen oder anderen Form zu verschaffen, das nach der herrschenden Auffassung auf die Dauer sowohl als Geldsammelbecken wie als Platzierungsinstrument nötig sein soll, um die Wettbewerbskraft gegenüber der anderen Bankwelt sicherzustellen.