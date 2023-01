Frankfurter Zeitung 23.1.1923 : Vom Niedergang unserer Lebenshaltung

Milch ist knapp und teuer geworden. Es mangelt auch an Fetten. Krankheiten breiten sich aus und die Kinder leiden nun schon seit fünf Jahren an Unterernährung. Aus der Frankfurter Zeitung vom 23. Januar 1923.

In der Aula der Berliner Universität haben vor kurzem von Männern der Wissenschaft, Behörden und Parlamentariern drei Ärzte über die gesundheitliche Not des deutschen Volkes gesprochen. Die Reden liegen jetzt in der „Klinischen Wochenschrift“ (Verlag J. Springer und J. J. Bergmann in Berlin) im Wortlaut vor. Mit Genehmigung des Verlags entnehmen wir ihnen einige Stellen. Dass die geschilderten Zustände seit dem Abend, an dem die Reden gehalten worden, sich nicht gebessert, wohl aber schwer verschlimmert haben, weiß jeder, der deutsches Brot isst. Dem deutschen Volke in seiner Gesamtheit wird es nicht schwer, den Erlass gegen die Schlemmerei zu befolgen. Die Schicht, die noch schlemmen kann, wird täglich dünner. Dass die Gesetze diese Herrschaften jetzt scharf anfassen und ihre Genüsse rationieren, ist angesichts des deutschen Elends selbstverständlich. (Die Redaktion).

Geheimer Rat Prof. W. His: „Einige Zahlen und Tatsachen sprechen lauter, als es Worte vermögen: Die Ernte 1922, die für die Volksernährung unter gegenwärtigen Umständen noch schwerer ins Gewicht fällt als vor dem Kriege, war befriedigend in Bezug auf Kartoffeln, die mit 39 Millionen Tonnen den 44 Millionen von 1913 nahekamen und im Bezug auf Zuckerrüben, die mit 10 Millionen Tonnen nicht allzu weit hinter den 14 Millionen von 1913 zurück stehen. Dagegen blieb der Ertrag der wichtigen Getreidesorten, des Weizens, Roggens und der Gerste mit 8,7 Millionen Tonnen hinter 17,6 in 1913 weit zurück, ebenso der Hafer mit 4,1 hinter den 8,6 Tonnen in 1913. Im Ganzen ergibt sich für diese vier Getreidesorten ein Ausfall von 13,3 Millionen Tonnen; das ist fast die Hälfte der Ernte von 1913.

Der Ausfall müsste durch Einfuhr ausgeglichen werden, wenn die Ernährung auf gleicher Höhe bleiben sollte. Die Einfuhr der vier Getreidearten betrug aber vom Mai 1921 bis zum April 1922 - so weit reicht erst die Statistik - nur 2,3 Millionen Tonnen gegen 6,6 in 1913, während der Preis von 944 Millionen Mark in 1913 auf 13,7 Milliarden Mark gestiegen war. Das war zur Zeit, als der Dollar noch um 200 Mark stand! Die Raufutterernte war ganz ungenügend. Der Ausfall müsste durch Einfuhr gedeckt werden. Schon im Frieden war die Produktion von Fleisch, Milch und Fett nur möglich durch Einfuhr fremder Kraftfuttermittel. Dies ist jetzt nur im geringen Maße möglich.

Das Ergebnis ist eine Verringerung der Viehhaltung und Schlachtung. Folglich ging im Deutschen Reich der Rinderbestand gegen 1913 um 10 Prozent, der Schweinebestand um 30 Prozent zurück. Die Menge Milch, die eine Kuh jährlich gibt, wurde 1913 auf 2.200 bis 2.450 Liter geschätzt, jetzt beträgt sie höchstens 1.500 Liter. Die gesamte deutsche Milchproduktion 1913 wurde auf 26 Milliarden Liter berechnet. 1920 sank sie auf etwa 10 Milliarden und seitdem noch weiter. Berlin erhielt im Frieden etwa 1,2 Millionen Liter täglich und brauchte zur Ernährung der Kinder, stillenden Mütter und der Kranken etwa 600.000 Liter.

Eingeführt werden jetzt noch 400.000 Liter; aber von diesen 400.000 Litern werden nur zwei Drittel abgesetzt, der Rest wird in der Stadt verbuttert. Warum? Weil die Bevölkerung nicht in der Lage ist, den Preis zu bezahlen. Überall werden in den Schulen und Fürsorgestellen Kinder gefunden, die keinen Tropfen Milch, dafür Surrogate, Mehlsuppen, Roggenkaffee und dergleichen erhalten. Was das für das Gedeihen der Jugend bedeutet, braucht nicht näher auseinandergesetzt zu werden.