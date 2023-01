Frankfurter Zeitung 16.1.1923 : Panikartige Erscheinungen am Devisenmarkte

Der Gewaltakt Frankreichs und Belgiens gegen Deutschland, die Vernichtung der vertragsmäßigen Ordnung, der Friedens- und Reparationsverhältnisse durch das widerrechtliche Eindringen der Besatzungsheere in das rheinisch-westfälische Industrierevier haben mit einem Schlag die schwerste Krise eröffnet, der sich Deutschland, mit ihm aber auch der ganze Kontinent, bisher gegenüber gesehen hat. Nicht nur die Kohlenversorgung der deutschen Industrien und Gewerbe, nicht nur die Ordnung der Reichsfinanzen erscheinen bedroht, darüber hinaus sind alle Probleme politischer Art aufgerollt und zwar derart, dass ein mit allen Mitteln der Kriegstechnik ausgerüsteter Gegner einem militärisch wehrlosen, aber zu jeder politischen Abwehr entschlossenen Deutschland seinen Willen aufzuzwingen sucht.

Diese Situation, die durch die bisher rein abwartende Haltung Englands und Amerikas vorerst keine Entlastung erfährt, hat am Markte der deutschen Markwährung die schlimmsten Folgen ausgelöst. Die Gefährdung lebenswichtigster Substanzteile der deutschen Wirtschaft unter fremdem Zugriff droht der Mark den letzten ihr verbliebenen Halt zu nehmen. Ernste Panikerscheinungen sind am Valutamarkt eingetreten. Der Dollarpreis ist gestern in Stundenfrist um Tausende von Mark in die Höhe gegangen, das Pfund Sterling um etwa 10.000 Mark gestiegen. Heute hat sich, obwohl New York den gestern hier in Erscheinung getretenen Währungspreisen nur in verlangsamtem Tempo sich anschloss, der Sturz der Mark noch beschleunigt, der Dollarpreis hat 15.000 Mark in den Frühstunden überschritten.

Dabei ist es bezeichnend, dass es nicht so sehr der eigentliche Bedarf an fremden Devisen ist, der die Panikpreise der Auslandsvaluten zur Folge hat. Gewiss besteht laufender Bedarf, der in gewissem Umfange auch durch jetzt erfolgende Vorsorgekäufe - insbesondere für spätere Kohlenbezüge aus dem Auslande - vermehrt wird. Der eigentliche Grund der Panik aber ist, dass unter den heutigen politischen Verhältnissen überhaupt nicht mehr abzusehen ist, wohin uns unsere Währung noch treiben soll, wenn der unerhörte politische Druck fortdauert.

Jeder Gedanke an eine Markstabilisierung scheint heute hoffnungslos, die Frage internationaler Anleihen ins völlig Ungewisse vertagt. Wir erleben alle Schrecken der Währungskatastrophe nach österreichischem Beispiele. Die allgemeine Flucht aus der Mark, die sich aus der politischen Lage ergibt, zeigt sich an den Effektenbörsen, sie bereitet sich an den Warenmärkten vor, deren Entwicklung die bedrohlichsten Anzeichen eines neuen und ungemessenen Teuerungsanstiegs zeigt. In dieser Zeit, der jede Stunde neue Gewaltakte, neue und tiefe Eingriffe in das deutsche staatswirtschaftliche und privatwirtschaftliche Leben bringt, konnte die valutarische Lage sich kaum anders gestalten als im Rahmen der Entwicklung der letzten Tage. Ohne entschlossenen Eingriff der Mächte, die an einer vernünftigen und rechtlichen Ordnung der Dinge in Europa interessiert sind, wird dem sich entwickelnden Unheil nicht Einhalt zu bieten sein.