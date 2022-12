Frankfurter Zeitung 31.12.1922 : Mehr erzeugen und weniger verbrauchen!

Wirtschaftsentwicklung und politische Geschehnisse sind in der Gegenwart in engerer gegenseitiger Abhängigkeit als in manchen früheren Epochen. Der geschichtsphilosophische Streit darüber, ob ursprünglich das Handeln der Politiker mehr von den ökonomischen Interessen oder die Wirtschaftsgestaltung mehr von den politischen Aktionen beeinflusst wird, ist in unserer Zeit seit dem Friedensdiktat von Versailles um das Problem bereichert, welche Folgen eine Politik, die aus missverstandenen wirtschaftlichen Interessen geboren ist, wiederum auf die Wirtschaft ausübt. Von Konferenz zu Konferenz schleppt sich die europäische Politik dahin, im Grunde immer mit dem einen Problem beschäftigt, einen Ausweg zu finden aus der Verwirrung, die der Krieg und nicht minder die Friedensverträge von Versailles, St. Germain und Sèvres angerichtet haben.

Nach den vorherrschenden Stimmungen zeigt das Wirtschaftsjahr 1922 zwei durch die politischen Ereignisse bedingte, scharf voneinander getrennte Perioden: Von Januar bis Mitte Juni glimmt unter vielen Sorgen die Hoffnung auf einen Umschwung zum Besseren fort, in der zweiten Hälfte des Jahres hat der Glaube an die Erhaltung der Mark im Auslande wie im Inlande den Boden verloren. Hoffnungslosigkeit beherrscht weite, allzu weite Kreise und das Tempo der Erscheinungen des Niedergangs auf den verschiedensten Gebieten wird, wie wir später sehen werden, ein rasendes.

So sehr das Reparationsproblem vom Standpunkt der deutschen Wirtschaft im Vordergrunde der Weltpolitik steht, müssen wir doch um den politischen Rahmen des wirtschaftlichen Bildes abzurunden, wenigstens noch zwei Ereignisse der Weltpolitik stichwortartig verzeichnen: erstens den deutsch-russischen Vertrag von Rapallo, durch den die diplomatischen Beziehungen Deutschlands zu Sowjet-Russland neu geordnet sind unter Auslöschung aller gegenseitigen Kriegs- und Friedensvertragsansprüche, zweitens die Wiederaufrollung aller Probleme des Orients infolge des Sieges der Türken unter Kemals Führung, der den Vertrag von Sèvres zerrissen und vorläufig zur Konferenz von Lausanne geführt hat.

Die internationale Schutzzollwelle

Neben der „großen“ Politik sind für das Schicksal der deutschen Wirtschaft, für unseren Kampf um den Wiederaufbau von besonderer Bedeutung die Entwicklungslinien der internationalen Handelspolitik. Auch hier steht über allem das Diktat von Versailles, um dessen Revision wir ringen. Durch den Friedensvertrag ist Deutschland gezwungen, allen alliierten und assoziierten Staaten in der Wareneinfuhr einseitig das Recht der Meistbegünstigung einzuräumen.

Um die Tragweite dieser Fessel voll zu würdigen, muss man nicht nur an die entscheidende Bedeutung einer Aktivierung der Handelsbilanz für die Gestaltung der deutschen Zahlungsbilanz und damit wieder für die Währungssanierung denken, sondern auch an das Fortschreiten der Schutzzollwelle, die durch die Welt geht. Zum großen Teil, wenn auch nicht allein hervorgerufen durch die heftigen Unterschiede der internationalen Produktionskosten, die aus den Schwankungen der Valuten folgen, verstärkten die Länder mit starken Währungen ihre Schutzmauern gegen die Konkurrenz der Länder mit schwachen.