Frankfurter Zeitung 27.12.1922 : In der Reparationsfrage droht eine Katastrophe

Lord Curzon, Benito Mussolini and Raymond Poincare (v.L.n.R.) während der Konferenz in Lausanne im November 1922. Bild: picture alliance / Photo12/Ann Ronan Picture Librar

Am 2. Januar soll in Paris die Konferenz der alliierten Premierminister stattfinden, deren Zweck es ist, die politische Grundlage für die Neuregelung des Reparationsproblems zu schaffen. Was in London nicht erzielt werden konnte, soll nunmehr unter dem Vorsitz des Herrn Poincaré in der französischen Hauptstadt erreicht werden. Als die Regierungsleiter der Entente in London beschlossen, ihre Beratungen bis nach den Festtagen zu vertagen, weil sie sich über die politischen Bedingungen des Deutschland zu gewährenden Moratoriums nicht einigen konnten, hat Herr Mussolini, nach Presseberichten, in der ihm eigenen, die diplomatischen Bräuche wenig berücksichtigenden Weise gesagt, man werde sich mit der Vertagung vor aller Welt lächerlich machen. Die Nachricht klingt durchaus glaubhaft, dass der italienische Premierminister seinen verbündeten Kollegen mitteilen ließ, er werde nicht nach Paris gehen, wenn nicht im Voraus die Sicherheit für eine Einigung geschaffen würde.

In der Tat sind seit dem Abbruch der Londoner Konferenz die Besprechungen fortgesetzt worden. Nur verhandeln jetzt nicht die Premierminister in persönlicher Aussprache, sondern die Diskussion ist in die diplomatischen Kanäle zurückgekehrt. Es werden Noten ausgetauscht, die Botschafter sprechen auf den auswärtigen Ämtern vor, und es mag sein, dass auf diese Weise die auf den 2. Januar In Paris angesetzte Konferenz lediglich eine formale Bedeutung haben wird. Jedenfalls besteht große Gefahr, dass auf lichtscheuem Wege im Voraus ein Kompromiss abgeschlossen wird, der verderblich ist.

Poincaré spricht das Wort „Ruhr“ nicht aus. Er beteuert, dass er es auch in London nicht gebraucht habe, und er überlässt es der französischen Presse, der Welt zu sagen, was er im Schilde führt. Dass ihm die englische Politik die militärische Besetzung des Ruhrgebietes nicht konzedieren wird, ist völlig klar. Auch Amerika ist gegen diesen Gewaltakt und macht seinen ganzen diplomatischen Einfluss geltend, um Frankreich von einem so verderblichen Schritt abzuhalten. Sogar Mussolini, dem Ansicht die Gewalt gewiss nicht unsympathisch ist, missbilligt eine Ausdehnung der militärischen Besetzungszone. Würde Poincaré also auf der Forderung nach der Okkupation des Ruhrgebiets beharren, so würde er sich ganz sicherlich in der Minderheit befinden. Er müsste in diesem Falle zu einem eigenmächtigen Vorgehen entschlossen sein. Das aber würde, darüber wird er sich nicht mehr im Zweifel befinden, den Bruch der Entente bedeuten. Würde die französische Politik eine derartige Entwicklung vertragen?

In London hat der französische Ministerpräsident nicht gewagt, es dahin kommen zu lassen. Die Pariser Presse, bis in das nationalistische Lager hinein, hat sogar deutlich zu erkennen gegeben, dass sie das Londoner Spiel des französischen Ministerpräsidenten für zu weitgehend hielt. Frankreich könnte von England eine Ermäßigung seiner Schulden erlangen, wenn es sich nicht eigenwillig zeigt. Auch von Amerika dürfte es solchen Falls in der Schuldenfrage irgendein Entgegenkommen erwarten. wird die französische Politik wirklich den Mut haben, dies auf das Spiel zu setzen, um die Ruhr zu bekommen? Es ist kaum zu glauben. Wenn Poincaré seine Halsstarrigkeit so weit treiben würde, dann würde er sich der Gefahr aussetzen, das eigene Volk nicht hinter sich zu haben. Drum liegt der Gedanke nahe, dass es Taktik ist, wenn die französische Presse sich nach wie vor den Anschein gibt, dass Frankreich auch heute noch auf der Forderung nach der Besetzung des Ruhrgebietes bestehe, dass sie die verbündeten Länder einschüchtern will, um auf dem Wege des Kompromisses das zu erhalten, was ihr wirklich am Herzen liegt, nämlich den Rhein.