Die Not bewegt immer mehr Deutsche zur Auswanderung. Doch Vorsicht: Viele machen sich Illusionen über ein gutes Leben in der Fremde. Aus der Frankfurter Zeitung vom 23. Juli 1923.

Ein starkes Sehnen und Drängen geht durch das deutsche Volk: hinaus in die Freiheit, hinüber zur neuen Welt! Dieses Suchen nach Auswanderungsmöglichkeit ist zum Teil begründet in den unglücklichen Verhältnissen des Vaterlandes. Die Menschen wollen aus der inneren Unruhe, aus dem Hass und Neid, der die Seele vergiftet und den Körper schwächt, aus dem ewigen Auf der Lauer-Liegen nach Zufallsgewinnen und Inflationsbeute, aus der Bedrückung des unzureichenden Lohnes hinaus in Länder, wo sich freier atmen, ruhiger leben lässt.

Träume von tropischem Segen und mühelosem Reichtum, wie sie die Goldsucher aller Jahrhunderte bewegten, schwingen in der Tiefe mit. Es ist nur allzu verständlich, dieses Bestreben, und es ist zudem ein immerwährender Bestandteil der deutschen Seele, der faustischen Seele. Aber man darf dabei nicht die Augen verschließen vor der Wirklichkeit. Der romantische Auswanderer hat in unserer Zeit wenig Aussicht auf Erfolg.

In diesem Jahr ist die Zahl der Auswanderer stark gewachsen. Das bestätigen die statistischen Zahlen, die für die vergangenen Monate vorliegen; das bestätigt besonders der gegenwärtige Andrang bei den Zweigstellen des Reichswanderungsamtes. Ein großer Teil dieser Auswanderungslustigen strebt zu Verwandten und Bekannten, die in den Vereinigten Staaten oder in den südamerikanischen Ländern ansässig sind. Für die Vereinigten Staaten ist die Einwanderung ohne ein Affidavit eines Bekannten oder Verwandten überhaupt unmöglich. Die anderen aber, die keine solchen Beziehungen im Ausland haben, müssen jedenfalls über eine ziemlich große Summe in deutschem Geld, viele Millionen Mark, verfügen, wenn sie auswandern wollen. Denn außer den Überfahrts- und Passkosten brauchen sie mindestens Geld für die Anfangswochen, in denen sie vielleicht noch keine Arbeit finden.

Eine Warnung vor falschen Beratern

In jedem Fall sollen die Auswanderer, bevor sie sich an die deutschen Passstellen wenden, die Auskunfteien des Reichswanderungsamtes oder die mancherorts errichteten städtischen Auskunftsorgane aufsuchen, um dort in richtiger Weise beraten zu werden. Immer wieder ist vor solchen privaten Schwindelgesellschaften zu warnen, die unter dem Decknamen von Ansiedlungsgesellschaften und Ähnlichem Auswanderungslustigen das Geld aus der Tasche locken, ohne etwas für sie tun zu können.

Hier in Frankfurt ist jetzt die Tätigkeit des Reichswanderungsamtes eine sehr lebhafte. Gerade aus Süddeutschland, aus der Pfalz, Württemberg, aus dem Schwarzwald und von der Bergstraße suchen viele den Weg ins Ausland. Es sind dies auch die Gegenden, aus denen in früheren Jahrzehnten ein Großteil der deutschen Auswanderer nach Amerika stammte. Bei diesen finden nun die Verwandten oft Aufnahme und die Möglichkeit zum Aufbau einer neuen Existenz. Nach Kanada werden gegenwärtig nur diejenigen Deutschen hereingelassen, die eine Anstellung vorweisen können. Nach Ostasien fahren hauptsächlich von deutschen Firmen hinausgesandte Ingenieure und Kaufleute. Britisch-Indien sperrt sich weiterhin für deutsche Einwanderung.