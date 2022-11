Frankfurter Zeitung 17.11.1922 : Geheimrat Cuno soll die neue Reichsregierung bilden

Die Verhandlungen des heutigen Tages haben insoweit eine Klärung herbeigeführt, als nun damit gerechnet werden kann, dass Geheimrat Cuno, der Generaldirektor der Hamburg-Amerika-Linie, den formellen Auftrag zur Kabinettsbildung erhalten wird. Herr Cuno hat nach der Besprechung mit dem Reichspräsidenten bereits mit den Führern der Parteien Konferenzen gehalten, zuerst mit Hermann Müller, dann mit dem Senatspräsidenten Marx, mit Herrn Stresemann und schließlich mit den Demokraten. Bei den letzteren wird er nicht bloß keinen Widerstand, sondern Vertrauen und Sympathie finden. Er dürfte auch die anderen Fraktionen für sich haben. Dem Zentrum steht er, ohne der Partei anzugehören, als bekenntnistreuer Katholik nahe, der katholischen Studentenverbindungen angehört hat. Mitglied der Volkspartei ist Geheimrat Cuno wirklich gewesen, aber 1920 ausgeschieden, weil er mit der Haltung der Hamburger Ortsgruppe gegenüber dem Kapp-Putsch nicht einverstanden war. Diese Bekundung verfassungsmäßiger Gesinnung hat ihn in eine gewisse Annäherung zu den Demokraten oder wenigstens zu deren rechtem Flügel gebracht.

Kurz, Dr. Wilhelm Cuno, der heute 47 Jahre zählt, repräsentiert die bürgerliche Arbeitsgemeinschaft in seiner Person so gut, als das einem einzelnen Mann möglich ist. Das braucht nun aber keineswegs zu bedeuten, dass ihm die Sozialdemokraten Fehde ansagen werden. Einen Beschluss über ihre Haltung wird die Partei erst fassen, wir haben aber bisher nicht den Eindruck, dass man auf einen Konflikt mit der neuen Regierung abziele. Es ist bei der allgemeinen Mattigkeit und dem aus dem Gefühl der Verantwortung entspringenden Wunsch, möglichst rasch eine aktionsfähige Regierung zu haben, wohl erklärlich, dass keine übermäßige Kampflust besteht.

Da Herr Cuno unter den Parteien wenig bekannt ist, so hat die an ihn ergangene Einladung des Reichspräsidenten allerdings Überraschung erregt. Die Initiative des Präsidenten tritt dabei stark hervor. Herr Ebert ist mit dem Leiter der Hamburg-Amerika-Linie seit langer Zeit gut bekannt und steht in politischem Briefwechsel mit ihm, wie er auch seinen Eintritt in das Kabinett schon unter Wirth wünschte. Wenn nun das Urteil des Reichpräsidenten gewiss für die politische Begabung des Herrn Cuno spricht, so muss man sich doch fragen, wie der letztere die parlamentarischen Verhältnisse meistern wird. Er hat, bis er vor fünf Jahren in die Direktion der großen Reederei eintrat, die Laufbahn des preußischen Beamten durchgemacht, war vortragender Rat im Finanzministerium, dann Leiter der Reichsgetreidestellt. Der Volksvertretung stand er an führender Stelle noch nicht gegenüber. Das braucht ihn für den Posten des Reichskanzlers nicht ungeeignet zu machen, bedeutet aber immerhin eine gewisse Schwäche. Man kann heute auf Schritt und Tritt Leute treffen, die einem versichern, dass die Parteiwirtschaft etwas Miserables sei, dass das Volk sich nach einer starken Regierung sehne und der Reichstag mit einem Ministerium von Persönlichkeiten immer mitgehe.

Daran ist manches richtig, nur zeigt es sich, dass die Parteimisere am wenigsten schädlich wirkt, wenn die Fraktionen in einem klaren Verhältnis zueinander stehen. Das wird, wenn wir nicht irren, unter dem Ministerium Cuno nicht der Fall sein. Es ist das Ministerium, das Dr. Wirth gern geführt hätte, wenn er sein früheres dazu hätte umbilden können, das Kabinett, das den Namen der großen Koalition nicht an der Stirn trägt, aber der Ausdruck der Einigung zwischen Unternehmertum und Arbeiterschaft sein möchte. Wenn es gelingen sollte, von den sachlichen Differenzen möglichst lange nicht zu reden, dann wird dem „Ministerium der Konzentration und Arbeit“, wie die Erfinder schöner Namen die Kombination Cuno bereits getauft haben, seine Aufgabe wesentlich leichter werden. Von den Personen der übrigen Minister wird noch nicht gesprochen. Ein Teil der bisherigen Kabinettsmitglieder dürfte wohl im Amte bleiben. Geheimrat Cuno reist nach Beendigung der Gespräche mit den Parteiführern heute Nacht nach Hamburg zurück. Es wird angenommen, dass er bereits morgen Nachmittag wieder in Berlin eintrifft.