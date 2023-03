Die Stabilisierung der Mark am Devisenmarkt lässt das Spekulationsgebäude am Aktienmarkt einstürzen. Ausländer halten sich mit Aktienkäufen zurück. Aus der Frankfurter Zeitung vom 10. März 1923.

Der Einbruch des deutschen Aktienmarktes hat sich in dieser Woche in verschärftem Tempo fortgesetzt. Es kam eine erstaunliche Fülle von Effektenmaterial zum Verkauf, und die zeitweise recht drängende Form der Realisationen spiegelte die ganze schwere Krise, die unser Wirtschaftsleben in diesen Wochen und Monaten zu bestehen hat, wider.

Die Situation ist folgende: Zwei große Sammel-Reservoire haben neben der regulären Kapitalanlage in den vergangenen Jahren das immer wieder um Milliarden vermehrte Aktienmaterial der Inflationsperiode aufgenommen, durch das – vielfach ohne die nötige Kondensierung der Ansprüche auf dem Weg der Agio-Ausnützung – die Betriebsmitteldeckung, die Anpassung an die Geldentwertung sich vollzog. Auf der einen Seite strömten die Aktien, unterstützt durch die Propaganda der an den lockenden Emissionsgewinnen interessierten Finanzkreise, in die Hände der unter der Not der Zeit ins Unangemessene verbreiteten Börsenspekulation, auf der anderen Seite wurde die Aktie als wirklicher oder vermeintlicher Sachwert Mittel zur Substanzerhaltung für den wirtschaftlichen Betrieb in Handel, Gewerbe und Industrie. Sie wurde mit der Auslandsdevise – und besonders, seitdem die letzte Devisenverordnung den Kreis der Devisenkaufberechtigten eingeschränkt hatte – mit der Ware selbst der wichtigsten Repräsentant der Betriebs -und Vermögensreserve.

Störung des Geld- und Kreditmarktes

Aus dieser besonderen Art der Platzierung umfangreicher Teile des deutschen Aktienmaterials, die sich von den Verhältnissen in der Vorkriegszeit wesentlich unterscheidet und die nur in verhältnismäßig unbeträchtlichem Umfange durch Übergang deutscher Aktien in Auslandshand gemildert wird, ergab sich, worauf an dieser Stelle schon früher nachdrücklich hingewiesen worden ist, dass die Konsolidierung der Aktienunterbringung und damit die Gesamtverfassung des Effektenmarktes jetzt in viel höherem Grade als früher abhängig geworden ist von den Schwankungen der Währungs- und Geschäfts-Konjunktur, der Wirtschaftslage im Ganzen.

Es ist einleuchtend, dass jede schwere Störung des Geld- und Kreditmarktes, jede Unterbrechung des regulären Umsatzes im geschäftlichen Leben bei Fortdauer der gewöhnlichen Betriebskosten und besonders bei Steigerung dieser jede Erschütterung des Währungsmarktes mit ihren unvermeidlichen Folgen den Aktienmarkt intensiv beeinflussen mussten. Wir haben bei milderen Konjunkturschwankungen der neueren Vergangenheit bereits größere Liquidationsprozesse sich vollziehen sehen. Sie hatten meist einen geringeren Umfang als der gegenwärtige schwere Einbruch der Kurse.

Rasende Markentwertung

Die Börsen-Konjunktur hatte im Januar 1923 mit der rasenden Markentwertung einen ungeheuren Aufschwung genommen. Die Spekulation, und zwar ganz besonders die außerhalb der Börse, hatte sich mit einer aufs höchste gesteigerten Gier unter den Zwang, der maßlosen Teuerung durch Spekulationsgewinne zu begegnen, dem Effektenspiele zugewandt, die Agiotage blühte wie nie zuvor. Panikartige Vorversorgung im Geschäftsleben und eine damals noch zu weitgehende Kreditbereitschaft der Finanzwelt, die allerdings damit ihre eigenen Interessen durch Ermöglichung der Massenmissionen fördern zu sollen glaubte, hatten im Geschäftsleben zu einer Scheinliquidität geführt, welche die Folge hatte, das auf der einen Seite riesige Wechsel- und Bankverpflichtungen der Betriebe bestanden, auf der anderen Seite aber eben diese Betriebe und ihre Inhaber Groß-Interessenten des Aktienmarktes wurden, dies in der Hoffnung, in der Entwicklung der Effektenkurse einen Ausgleich für jedes Geldentwertungsrisiko, für die hohen Bankspesen zu finden und sich gleichzeitig die Möglichkeit zu sichern, den übernommenen geschäftlichen Verpflichtungen aus dem erwarteten Mehrwert der Aktien genügen zu können.