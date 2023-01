Frankfurter Zeitung 11.1.1923 : Frankreich versucht eine Annexion in Etappen

Die Entscheidung ist gefallen. Das Ruhrgebiet wird fremder Willkür preisgegeben sein. Frankreich setzt die Gewalt anstelle des Rechts. Es setzt sich dadurch außerhalb des Friedensvertrages. Poincaré gibt sich den Anschein zu glauben, dass Deutschland zu seiner Entrechtung und Beraubung selber die Hand bieten werde. Er irrt sich. Die ihm gebührende deutsche Antwort ist nicht ausgeblieben. Botschafter Mayer wird von Paris abberufen. Die Botschaft wird unter die Leitung eines Botschaftsrates gestellt. Das bedeutet einstweilen nicht den Abbruch der diplomatischen Beziehungen, aber es bedeutet, dass wir uns in unserem Verhältnis zu Frankreich auf die Führung der formalen Geschäfte beschränken werden.

Frankreich wird mit seinem Anschlag auf deutsche Gegnerschaft stoßen. Uns mit militärischen Waffen zur Wehr zu setzen, verbietet sich von selbst. Wir werden uns mit den Waffen des Verstandes zu verteidigen haben. Kein Volk würde das Unrecht ruhig hinnehmen, das uns Frankreich antut. Auch das deutsche kann es nicht. Der Weg, den wir beschreiten, wird weitere schwere Leiden für die deutsche Volksgemeinschaft nach sich ziehen. Wir dürfen ihn dennoch nicht scheuen. Denn böten wir unsere Hand zu dem französischen Anschlag, dann würden wir uns zu Helfershelfern der Zerstörer der Deutschen Einheit machen. Dann würde der Untergang des Deutschen Reiches sicher sein.

In dieser kritischen Stunde sind unsere Augen ins Ausland gerichtet. Es ist uns von dort keine Erleichterung gekommen. Aber die Tat Poincarés findet allgemein scharfe Missbilligung bei den anderen Nationen. Der Entschluss des amerikanischen Präsidenten, die Truppen der Vereinigten Staaten vom Rhein zurück zu berufen, ist ein sicherer Beweis dafür. Doch er ist zur Zeit nur eine Geste, die uns in der Praxis so gar nichts nützt. Werden die in Frage kommenden Länder mit der Zeit eine schärfere Sprache zu reden wissen? Ihre Politik des Abwartens geht dahin, Frankreich durch Erfahrungen lernen zu lassen, dass sein Vorgehen verhängnisvoll ist. Tun wir deshalb, dass unsrige, um dem französischen Vorgehen den Erfolg zu nehmen!

Die bereits angekündigte Note der französischen Regierung wurde heute Nachmittag 4 Uhr, zu gleicher Zeit mit der Übergabe in Berlin, in der deutschen Botschaft in Paris überreicht. Sie enthält die Mitteilung der von der Reparationskommission festgestellten Verfehlungen und der von der französischen Regierung aufgrund der willkürlichen Interpretation des Paragraph 18 hergeleiteten Berechtigung zur Anwendung von Sanktionen.

Die in Aussicht genommenen Zwangsmaßnahmen, deren Durchführung im Laufe der Nacht zu erwarten ist, werden in der aus den Mitteilungen der Presse bereits bekannten Form notifiziert. Die französische Regierung beschränke sich auf die Entsendung einer Kommission von Ingenieuren, zu deren Schutz die bereitgestellten Truppen bestimmt seien und deren Aufgabe es sei, zum Zwecke der Erfüllung des Friedensvertrages die Verteilung der deutschen Kohlen zu überwachen.