Frankfurter Zeitung 9.1.1923 : Der drohende Einmarsch ins Ruhrgebiet

Im Gegensatz zu Paris, wo das große Publikum den kommenden Dingen mit mehr oder weniger ausgeprägter Gleichgültigkeit und Teilnahmslosigkeit entgegensieht, scheint in der Provinz, wo die demokratisch-republikanische Tradition sich lebendiger erhalten hat als in der Hauptstadt, die Gewaltpolitik der als Mandatare der Schwerindustrie handelnden Briand, Poincaré und Barthou auf starke Opposition zu stoßen. Außer den Kommunisten haben gestern die Sozialisten zusammen mit der Liga für Menschenrechte in einer ganzen Reihe großer Provinzstädte eindrucksvolle Protestkundgebungen veranstaltet und auch in einzelnen Provinzorganen des bürgerlichen Radikalismus regt sich die Kritik. Wenn Kundgebungen dieser Art auch den Gang der Ereignisse nicht mehr aufzuhalten vermögen, so sind sie doch nicht ganz ohne Rückwirkung auf die politisch-parlamentarischen Kreise, die in Frankreich stärker denn in irgendeinem anderen Lande auf die Stimmung der Wählerschaft zu reagieren pflegen.

Der Marsch auf Essen dürfte eine beschlossene Sache sein und Herr Poincaré hat bereits ankündigen lassen, dass er voraussichtlich in der Lage sein werde, der Kammer am Donnerstag über die Durchführung der französischen Aktion Bericht zu erstatten. Aber der Enthusiasmus, den die endlich gewonnene Handlungsfreiheit in den ersten Tagen ausgelöst hatte, hat nicht lange angehalten und je näher der Tag der Exekution liegt, umso gedämpfter wird die Stimmung.

Wenn die Blätter heute Abend versichern, die französische Regierung habe keine andere Absicht, als sich die von ihr für unentbehrlich gehaltenen Pfänder zu sichern, wenn der „Intransigeant“ in offenem Widerspruch mit der Tatsache, dass zu den militärischen Operationen die Verwendung von nicht weniger als neun Divisionen in Aussicht genommen ist, schreibt, die Beteiligung des Militärs werde sich auf die zum Schutze der französischen Beamten und Ingenieure notwendigen Maßnahmen beschränken und nur die Verschiebung einiger weniger Truppenteile nach dem Osten erfordern, wenn Poincaré heute nach dem Ausgang des Ministerrats erklärt hat, die Regierung beabsichtige, weder einen Eisenbahner noch einen Reservisten zu mobilisieren, so scheinen diese Beschwichtigungsversuche in erster Linie an die Adresse der öffentlichen Meinung in den Departements, in zweiter Linie vielleicht an diejenige Englands und Amerikas gerichtet zu sein.

Interessanter ist eine andere Äußerung des „Intransigeant“ des Inhalts, wenn Deutschland nach der Besetzung von Essen zur Besinnung komme und wenn es als dann definitiv Vorschläge zu machen habe, ihm dazu jedenfalls Gelegenheit geboten werde. Sie zeigt nicht nur in welcher Richtung die Gedankengänge und Wünsche der maßgebenden Stellen sich bewegen, sondern sie lässt im Zusammenhang mit den Auslassungen anderer Blätter, insbesondere mit denen des „Temps“, der heute Abend an die deutschen Republikaner appelliert, sich nicht durch die Machenschaften der Nationalisten auf eine falsche Bahn drängen zu lassen, sehr deutlich erkennen, dass, wenn der Einmarsch in das Ruhrgebiet auch nicht mehr aufzuhalten sein dürfte, seinen Urheber nichts weniger als wohl zu Mut dabei ist. Man wird sich hier eben doch allmählich darüber klar, dass der Ausgang des Abenteuers für Frankreich keineswegs so sicher ist, als Herr Poincaré ihn in seinen Projekten ausgemalt hat.