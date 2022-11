Frankfurter Zeitung 15.11.1922 : Rücktritt der Regierung Wirth

Die Krise der Regierung, die sich schon vor Wochen ankündigte und deren Austrag dann nur während der Berliner Verhandlungen mit der Reparationskommission durch stillschweigendes Übereinkommen vertagt wurde, ist nun akut geworden: Das Kabinett Wirth ist zurückgetreten; der Kanzler selbst fühlt wohl, dass seine letzten Möglichkeiten erschöpft sind, und dass ihm die von ihm angestrebte Umbildung seines Ministeriums endgültig misslungen ist; der Reichspräsident wird einen neuen Mann berufen müssen, um ein neues Kabinett zu bilden; aber das Wer und das Wie ist so problematisch wie nur je. Wir sind, das muss man erkennen, in einer Krise des Staates, die, an sich das Ergebnis einer langen Entwicklung, durch die Krise der Wirtschaft, durch den Verfall der Währung bis zur unmittelbaren Gefahr verschärft worden ist. Und wir stehen vor der Schicksalsfrage, ob wir noch genügend Kräfte zu positiver Führung um den Staat zu konzentrieren imstande sind, ob wir noch genügend Unterstützung für eine positive staatliche Willensbildung zusammenzubringen vermögen.

Es ist heute, wo wir vor allem die Lage des Augenblicks und ihren Sinn zu verstehen suchen müssen, nicht die Stunde, über die anderthalbjährige Kanzlerschaft Wirth und ihr Ergebnis für Deutschland zu sprechen. Nur von der momentanen, der letzten Phase können wir heute reden. Und da ist zu sagen, dass man seit der Rückkehr aus Genua, noch mehr seit der Ermordung Rathenaus, am schlimmsten seit dem Herbst, den Abstieg spürte. Vorher gab es viel Positives, gab es neben manchem Mangel doch Kraft und Frische und Willen. In dieser letzten Phase überwog immer stärker das Gefühl der Zerfahrenheit, der Müdigkeit, des Schleifenlassens. Das Kabinett war fachlich schwach: Rathenau war nicht ersetzt, der Posten des Außenministers wie der des Wiederaufbauministers waren vakant, und das große Talent, ja auch nur die starke fachliche Führung und der starke, politische, einheitlich zusammenfassende Wille fehlten verhängnisvoll in diesem Gremium.

Die inneren, unsachlichen Gegensätze kamen hinzu. Seit Genua war der persönliche Zwist zwischen dem Kanzler und dem Finanzminister Hermes immer heftiger geworden. Und es hat stark den Anschein, dass der Wunsch, Herrn Dr. Hermes auszuschiffen, für Herrn Dr. Wirth erheblich mitspielte, als er sich entschloss, die Krise jetzt zum Ausbruch zu bringen und die Umbildung des Kabinetts ins Werk zu setzen, bei der er nun gescheitert ist.

An sich nämlich war er im Augenblick keineswegs unter allen Umständen dazu gezwungen. Und dieser Augenblick war denkbar unglücklich gewählt. Man muss sich vorstellen: Am Tage vor dem Rücktritt des Kabinetts hat dieses selbe Kabinett der Reparationskommission die überaus wichtige Note geschickt, die gegenüber dieser Vertretung der Sieger und Gläubiger unsere äußere wie unsere innere Politik in großen Zügen festlegt und die eine neue Phase in der Entwicklung des Reparationsproblems einleiten kann, ebenso wie sie es für die Entwicklung unserer gesamten inneren Wirtschaftspolitik, speziell auch in der lange genug umkämpften Frage der Markstabilisierung und -Regulierung zu tun schien. Am Tage vor dem Rücktritt!

Diesen Rücktritt aber haben im Entscheidenden nicht die Parteien herbeigeführt, sondern der Kanzler selbst, indem er von sich aus, ohne dazu im Moment gezwungen zu sein, die Bildung der Großen Koalition in den Vordergrund schob, sie überraschend zu seiner Parole machte und dadurch die Mehrheit zerbrach, auf der er beruhte. Er hat sich verrechnet. Zum Teil das Gefühl der persönlichen Abgenutztheit, zum Teil sicher die intime Feindschaft gegen den eigenen Parteigenossen und Ministerkollegen hat den in der Balancierung der innerpolitischen Kräfte bisher so Gewandten zu dieser falschen Rechnung geführt.