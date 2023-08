Frankfurter Zeitung 14.8.1923 : Die Linksradikalen wollen von der Wirtschaftsnot profitieren

Die Kommunisten haben im Laufe des Tages alles aufgeboten, um den gegen den Willen des überwiegenden Teiles der Berliner Arbeiterschaft heraufbeschworenen Streik auszudehnen. Erfolg haben sie fast nur in der Metallindustrie gehabt, wo die Arbeitseinstellung zum Teil durch offene Gewalt erzwungen wurde.

Die „Zentralstreikleitung“ sandte planmäßig starke Sprengtrupps in die Fabriken, um die Arbeitswilligen herauszuholen. So drangen Trupps von fünfhundert bis tausend Mann in die großen Fabriken in Borsigwalde, bei der Firma Bornemann, in die Henningsdorfer Fabriken, in einzelne Betriebe in Oberschöneweide und in Tegel ein, verprügelten die Belegschaften, die sich weigerten, die Arbeit einzustellen, und gingen so weit, dass sie bei einzelnen Firmen die Feuer unter den Kesseln löschten.

In einzelnen Weißenseer Metallwarenfabriken wurden Lastkraftwagen „requiriert“ und unter dem Gesang der Marseillaise fuhren einzelne Trupps von Betriebsräten mit diesen Wagen nach Neukölln. In einigen Fällen gelang es der Werksleitung, rechtzeitig polizeiliche Hilfe herbeizurufen; in sehr vielen Fällen kam die Schupo jedoch zu spät.

Infolge des terroristischen Vorgehens der kommunistischen Sprengkolonnen mussten die meisten Betriebe der Berliner Metallindustrie schließen. Die Arbeitgeber der Berliner Metallindustrie wollen heute Abend noch in einer gemeinsamen Sitzung darüber beraten, ob sie angesichts dieses Terrors die Werke nicht bis zur Beruhigung der Arbeiterschaft geschlossen halten sollen; eine Entscheidung darüber ist bis zur Stunde noch nicht getroffen.

Auch bei der Eisenbahn kam es an mehreren Stellen zu Ausschreitungen. Am Stettiner Bahnhof drang ein Trupp Ausständiger mittags in die Gleisanlagen des Fernbahnhofes ein, belästigte und bedrohte das arbeitswillige Rangierpersonal und die Lokomotivführer und versuchte schließlich, das Stellwerk des Personenbahnhofes zu stürmen. Schutzpolizei trieb die Tumultanten zurück und verhaftete zwanzig Rädelsführer. Zu Zwischenfällen ist es auch auf dem Pankower Rangierbahnhof gekommen, wo Bedrohungen Arbeitswilliger durch Streikende ebenfalls ein Eingreifen der Schutzpolizei veranlassten. Der Fernverkehr ist bisher ungestört; im Stadt- und Vorortsverkehr mussten einzelne Züge ausfallen.

Die Hoch- und Untergrundbahn ist, wie schon mitgeteilt, um 1 Uhr stillgelegt worden. Abgesandte der „Zentralstreikleitung“ erschienen auf dem Bahnhof Gleisdreieck und verhinderten mit Gewalt die Weiterfahrt der Züge. Es kam zu stürmischen Szenen, da das Fahrpersonal sich den Anordnungen der Streikhetzer nicht ohne weiteres fügen wollte. Angesichts der Übermacht der Radikalen musste jedoch der Verkehr eingestellt werden; die Fahrgäste wurden zum Aussteigen gezwungen. Noch am späten Nachmittag standen die Waggons der Hoch- und Untergrundbahn mitten auf der Strecke.

Am Hochbahnhof Hallesches Tor kam es bei der Stilllegung des Betriebs zu einer erheblichen Prügelei, bei der die Abgesandten der Streikleitung dem Publikum gegenüber den Kürzeren zogen. Neue Lohnverhandlungen, die sofort eingeleitet wurden, führten zu einer Verständigung, sodass gegen 7 Uhr abends der Verkehr wieder aufgenommen wurde. Die Aufforderung des Magistrats, bis zum Mittag die städtischen Betriebe wieder in Gang zu bringen, hat auf die in diesen beschäftigten Arbeiter zum Teil ihre Wirkung geübt. In den Elektrizitätswerken dauern die passive Resistenz und die Bedrohung der Arbeitswilligen zwar noch an, dafür arbeiten aber jetzt das Charlottenburger Elektrizitätswerk und eine Anzahl vorstädtischer Gaswerke, die bisher stilllagen.

Mehr zum Thema 1/

Im Zeitungsgewerbe macht sich die Streikbewegung verhältnismäßig wenig bemerkbar. Nur in den Scherl‘schen Betrieben hat sich fast das gesamte technische Personal beteiligt, sodass der „Berliner Lokalanzeiger“ heute weder morgens noch abends erscheinen konnte. Bei dem Versuch, die Reichsdruckerei aufs Neue lahmzulegen, haben die Kommunisten eine böse Schlappe erlitten: Sie hatten durch besondere Beauftragte und durch die kommunistisch orientierten Obleute versucht, sowohl das technische wie auch das Druckpersonal zu einem neuen Ausstand zu veranlassen.

Gegen Mittag wurde schließlich eine Betriebsversammlung abgehalten; diese nahm jedoch nicht den von den Kommunisten gewünschten Ausgang, vielmehr erklärte die Mehrzahl der in der Reichsdruckerei Beschäftigten, dass sie nur den Anordnungen der Gewerkschaften Folge leisten würden und wilde Aktionen ablehnen müssten. Daraufhin wurde die Arbeit gegen Mittag in vollem Umfang wieder aufgenommen.