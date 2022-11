Frankfurter Zeitung 23.11.1922 : Eine schwache Regierung des Übergangs

Der Reichskanzler Dr. Cuno hat sein Kabinett gebildet, und die Regierungskrise ist damit beigelegt. Aber man darf leider nicht sagen, dass sie beendet sei. Die Entscheidung ist lediglich vertagt. Was geschaffen wurde, ist ein Übergangsstadium, von dem sich heute noch nicht einmal mit voller Sicherheit sagen lässt, ob es die ersten, für Freitag angekündigten Erklärungen der neuen Regierung überdauern, noch viel weniger, wie lange es anhalten und wohin es führen wird.

Als Herr Dr. Cuno zum dritten Mal den Auftrag des Reichspräsidenten übernahm und nunmehr tatsächlich sein Kabinett zusammenstellte, hat man erklärt, dass es ein reines Geschäftsministerium sein soll. Das es dies durchaus nicht geworden ist, erkennt man sofort, wenn man die Namen der neuen Männer mit denen der alten zusammenstellt. Mit dem bisherigen Reichskanzler Dr. Wirth sind der Postminister Giesberts vom Zentrum und der Ernährungsminister Fehr von der Bayrischen Volkspartei ausgeschieden und durch den Staatssekretär Stingl sowie durch den Generalsekretär der Rheinischen Landwirtschaftskammer Müller ersetzt worden, Verschiebungen, die politisch vielleicht nicht allzu viel bedeuten.

Aber zugleich sind, entsprechend dem Beschluss der sozialdemokratischen Fraktion, die sämtlichen sozialdemokratischen Minister verschwunden, und wie sie ersetzt wurden, ist charakteristisch. Für den bisherigen Innenminister Dr. Köster ist es, anscheinend in letzter Stunde, noch gelungen, mit dem früheren preußischen Verkehrsminister Oeser einen wirklich links gerichteten Mann in das Kabinett zu bringen. Aber an die Stelle des Schatzministers Bauer trat der bei Antritt der Regierung Wirth ausgeschiedene Staatssekretär Albert; an die Stelle des Justizministers Radbruch trat Herr Dr. Heinze, der volksparteiliche Abgeordnete, der, persönlich sehr angesehen und beliebt, politisch doch nie ein Hehl daraus gemacht hat, dass er in der Volkspartei nicht etwa die Fortsetzung der früheren Nationalliberalen schlechthin, sondern eben die Fortsetzung des rechten Flügels dieser alten Partei erblicke; anstelle Robert Schmidts schließlich ist der ganz auf dem rechten Flügel der Volkspartei stehende und namentlich auch in Finanz- und Wirtschaftsfragen durchaus die Politik dieses rechten Flügels der Volkspartei vertretende Abgeordnete Dr. Becker-Hessen zum Wirtschaftsminister ernannt worden.

Der Wandel im Wirtschaftsministerium (das Finanzministerium ist mit Dr. Hermes als Minister und mit seinen beiden, ganz rechts gerichteten Staatssekretären unverändert geblieben) springt besonders in die Augen, weil mit dem Minister zugleich auch der Staatssekretär Dr. Hirsch zurücktritt, der nun mehr als drei Jahre, seit dem August 1919, diesen Posten bekleidet und der in dieser Periode unter wechselnden Ministern die Politik des Ministeriums maßgebend beeinflusst hat.

Herr Dr. Hirsch fällt durch die Gegnerschaft der Schwerindustrie und ihrer wirtschaftlich-politischen Erfolgsgefolgsmänner. Umso mehr aber ist es denjenigen, die nicht die Wirtschaftspolitik der Schwerindustrie vertreten, Pflicht, der Verdienste dieses Mannes zu gedenken. Über Einzelheiten sprechen wir nicht. Worauf es ankommt, ist, dass in dieser Zeit unerhörter wirtschaftlicher Schwierigkeiten, in dieser Zeit der Reparationsdiktate, des Währungsverfalls und der Finanzzerrüttung Herr Dr. Hirsch in den an wirtschaftlichen Potenzen wahrhaftig niemals reichen Regierungen dieser Jahre eine der ganz wenigen Persönlichkeiten gewesen ist, die überhaupt dem Unheil mit fester Hand entgegenzuarbeiten bestrebt waren, die Ideen und Mühe für eine Lösung der Probleme aufwandten und die dabei, in einer Zeit ungeheuerlicher Vermögensverschiebungen und ungeheurer Vermögensansammlungen Einzelner bei gleichzeitigem Verfall der Gesamtwirtschaft, Gedanken und Ziele einer gemeinwirtschaftlichen Wirtschaftspolitik lebendig zu machen suchten. Nun soll Herr Dr. Becker die Wirtschaftspolitik bestimmen, nicht etwa ein Mann der Wirtschaft – denn so laut die Klagen der Wirtschaftskräfte dauernd sind, dass man sie nicht zur Führung lasse, so wenig ist es doch auch jetzt wieder Herrn Dr. Cuno gelungen, auch nur eine der einflussreichen Persönlichkeiten der praktischen Wirtschaft neben sich in sein Kabinett zu bringen – sondern ein Politiker von einer sehr ausgesprochenen, der bisherigen sehr entgegengesetzten Richtung.