Von 1914 bis 1918 hat die halbe Welt ihre wirtschaftlichen und geistigen Kräfte nicht in den Dienste der Wohlstandsmehrung, sondern in den Dienst der Zerstörung im gegenseitigen Kampf gestellt. Als dann der Krieg zu Ende war, hieß die Parole Wiederaufbau. Der Verwirklichung dieser Parole wurde von Anfang an durch den Versailler Vertrag, der die wirtschaftliche Vernunft ebenso wie das Selbstbestimmungsrecht der Völker missachtete, eine schwere Hemmung bereitet. Trotzdem sind die Jahre von 1919 bis 1922 viele Beziehungen Jahre des beginnenden Wiederaufbaus gewesen.

Die Kräfte der Wirtschaft sind wieder auf Friedensaufgaben umgestellt worden. Im Auslande, aber auch in Deutschland, für das diese Jahre ständig im Zeichen des Kampfes gegen drückende Lasten und deshalb auch im Zeichen der Währungszerrüttung standen, ist trotz alledem ein Stück Weges in der Entfaltung produktiver Kräfte zurückgelegt worden. Das Jahr 1923 beginnt mit dem Abreißen dieses dürftigen Entwicklungsfadens. Mit der Ruhrbesetzung und dem wirtschaftlichen Abwehrkampf Deutschlands gegen den militärischen Gewaltakt sind wir unmittelbar in eine neue Periode der Zerstörung eingetreten.

Dass diese Periode nur ein kurzer Zwischenakt sein möge, nachdem die Bahn frei werden soll zu wirklichem Wiederaufbau, muss der Wunsch aller Verständigen ohne Unterschied der Nation sein. Aber um dieses Wunsches willen dürfen wir uns nicht darüber täuschen, dass es nicht die Gemeinschaft der Verständigen ist, die heute die Welt regiert.

Was bedeutet nun die neue Zerstörungsperiode für die deutsche Wirtschaft? Zunächst muss eines festgestellt werden: wenn diese neue Kampfperiode unvermeidlich war, so können wie heute nach den Arbeitsjahren am Wiederaufbau in diesem Kampfe mehr Widerstandskraft aufbringen als es 1919 und 1921 der Fall gewesen wäre. deshalb war der Versuch des Hinausschiebens dieser Krise auch dann nicht unfruchtbar, wenn man ihren jetzigen Eintritt als eine Bestätigung ansehen will, wie diejenigen, die sie schon früher als unvermeidlich angesehen haben. unsere Widerstandskraft ist stärker geworden; das bedeutet nicht, dass wir den Schaden der durch die Zerstörung angerichtet wird, gering schätzen wollen.

Der deutsche Verkehrsapparat wird an der Stelle gestört, die vielleicht die Empfindlichste des ganzen Netzes ist. Die deutsche Produktion wird in ihrer wichtigsten Grundlage, der Kohle, schwer beeinträchtigt. Wie weit von diesen beiden Zerstörungszentren die unmittelbare Hemmungen auf andere Produktionsgebiete sich fortpflanzen werde, ist zur Zeit noch nicht zu übersehen, es wird wesentlich von der Dauer des Kampfzustandes abhängen. Die mittelbare Wirkung, die über den Valutasturz auf die Gesamtwirtschaft ausgeht, ist klarer erkennbar, weil wir, wenn auch nicht dem Grade nach, Ähnliches erlebt haben. Dem Valutasturz muss die Preissteigerung in rasendem Tempo folgen und kann die Einkommenssteigerung, da eben nur ein verringertes Sozialprodukt zur Verteilung verfügbar ist, immer nur etwas langsamer folgen. Das bedeutet auf vielen Gebieten Erlahmen der inneren Kaufkraft - auf manchen Gebieten, vor allem Dingen in der nötigsten Lebensmittelversorgung, wird im Augenblick dieses Erlahmen allerdings durch das in Zeiten ruckweiser Preissteigerungen stets heftige Einsetzen der Vorkäufe der zahlungskräftigen Schichten überschattet - bei gleichzeitigem riesenhaften Anschwellen des Bedarfes an Betriebsmitteln für die Eindeckung mit neuen Rohstoffen und für die Lohnzahlung.