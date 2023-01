Frankfurter Zeitung 20.1.1923 : Ein frevelhaftes Spiel mit dem Feuer

Die schwere Lebensbedrohung der deutschen Wirtschaft, wie sie nach dem Raubgriff der Franzosen und Belgier auf das Ruhrrevier unmittelbar eingetreten ist, hat eine Reihe ernster Panikerscheinungen unmittelbar hervorgerufen. In der kurzen Frist von 2 Wochen seit Jahresbeginn haben sich die Devisenpreise in Deutschland auf den dreifachen Stand erhöht und diese Höhe zeitweise noch ansehnlich überschritten. Der Dollar, zu Jahresschluss 1922 auf dem Niveau von etwa 7300 Mark, schnellste bis nahezu 25.000 Mark, das Pfund Sterling, vor kurzem noch 88.000 Mark, auf 110.000 Mark hinauf, um dann, anscheinend aus markttechnischen Gründen vorerst Rückgängen bis 19.500 Mark beziehungsweise 90.000 Mark Platz zu machen. Aus New York wurden vorübergehend noch etwas höhere Markwerte gemeldet, anscheinend im Zusammenhang mit der Bereinigung des Marktes von spekulativer Überladung.

Die wilden Steigerungen der Fremdwährungen sind nicht eigentlich begleitet gewesen von Massenumsätzen in Devisen. Es ist vielmehr sehr bezeichnend für die Lage, das im Ganzen die tatsächlichen Geschäfte des Devisenmarkts in Deutschland sich in einem verhältnismäßig bescheidenen Umfange hielten. Die Katastrophe des Devisenmarktes spricht sich aber eben darin aus, dass gerade bei kleinen Umsätzen der enorme Hochbetrieb der Valuten und deren riesenhafte Ausschläge sich vollziehen konnten.

Den Markt belasten die Sorgen um die Devisenbeschaffung für die kommenden, aus England notwendig werdenden Kohlenbezüge, die krampfhaften Versuche, für bestellte Einfuhren von Rohstoffen das Devisenmaterial sicherzustellen, schwere Unsicherheit ob und wie lange das mit Mark übersättigte Ausland seine Bestände noch halten wird, ob dort die Lawine ins Rollen kommt. Auf der anderen Seite hält, wer heute Devisen besitzt, seine Bestände als einzige Reserve fest, nachdem alle Hoffnungen auf Marktstabilisierung, auf internationale Valutaanleihen infolge des Ruhr-Gewaltaktes vorerst vernichtet sind. So ist die große Pressung am Devisenmarkt der entstanden, welche die deutsche Währung erdrückt.

Die Vorgänge der letzten Tage haben unsere Währungen mit Riesenschritten österreichischen Zuständen nahegebracht; es ist sicherlich bezeichnend, dass die Distanz zwischen dem Kursstandeder Reichsmark und der österreichischen Krone sich scharf vermindert hat.

In dieser Währungsentwicklung kommt zum Ausdruck, was der Zugriff der Franzosen auf das Ruhrgebiet und die moralisch selbstverständliche passive Abwehr des Reiches gegen die Gewalt und den Vertragsbruch materiell für den deutschen Wirtschaftskörper bedeuten. Die sogenannten produktiven Pfänder, die sich Frankreich und Belgien mit den Bajonetten genommen haben, haben der deutschen Wirtschaft ihre Basis, den Reichsfinanzen jede Ordnung, der Währung ihren letzten Halt genommen. Die Gefahr einer großen Arbeitskrise ist dringend geworden, die ernstesten sozialen Schwierigkeiten tauchen auf, wenn mit dem möglichen Anliegen zahlreicher Betriebe nach Aufzählung der Brennstoffreserven die Arbeitslosigkeit sich verbreiten wird.

Und dazu kommt, dass jeder Tag neue Bedrückungen, neue Störungen und Gewaltmaßregeln - so jetzt das Vorgehen gegen die Reichsbank im besetzten Gebiet - bringt, dass mit dem Rheinland und dem Ruhrbezirk volkswirtschaftlich lebenswichtigste Teile des Reichs in ihrer Aktivität für die Reichsbilanz scharf herabgedrückt werden. Wie lange wird der deutsche Wirtschaftskörper diese Krise zu ertragen vermögen? In einer Periode dauernder außenpolitischer und innerer Hochspannung, in all der Verarmung und Verelendung breitester Bevölkerungsschichten, in einer rapide zunehmenden Teuerung, die an die Betriebe beim verminderter Produktivität und Absatzkraft die schwersten Ansprüche stellt, kann und wird eine Entladung unvermeidlich, wie in einem unter dauernden Überdruck gestellten Kessel.