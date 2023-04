In einem unterm 6. April an die führenden Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft gerichteten Schreiben hat Reichsfinanzminister Dr. Andreas Hermes mit Bezug auf die zu beschleunigende Zahlung der Steuern sowie der Zwangsanleihebeträge von dem Ernst der Lage des Reiches gesprochen, „der mehr denn je ein einiges Zusammenarbeiten aller Volksschichten erfordert“. Dieser Appell an staatsbürgerliches Pflichtbewusstsein mag gerade in diesen Wochen, da an den einzelnen Steuerzahler ganz außergewöhnliche Anforderungen gestellt werden müssen, nicht überflüssig sein.

In der Tat: Das Maß intensivster und gewissenhaftester Arbeitsleistung, das die Verpflichtung zur Abgabe der verschiedenen Steuererklärungen auch schon in verhältnismäßig einfachen und leicht übersehbaren Verhältnissen dem Einzelnen auferlegt, ist sehr erheblich. Die Neuheit der Bestimmungen, wie sie das Geldentwertungsgesetz gebracht hat, die weitgehende steuerliche Unsicherheit, die in wichtigen Fragen noch besteht, nicht nur bei den Steuerpflichtigen, sondern auch bei den Finanzämtern, schafft eine Atmosphäre, die der Freude am Staate keineswegs förderlich ist. Und dennoch muss diese sehr schwierige Aufgabe erfüllt werden, im Interesse des Reichs wie in dem jedes einzelnen seiner Glieder.

Wenn das früher vielfach angewandte Wort vom Steuerzahlen und Maulhalten die Stellung des Bürgers im alten Obrigkeitsstaat in ebenso drastischer wie derber Weise kennzeichnen wollte, so muss dem Steuerzahler heute in ganz besonderem Maße zum Bewusstsein kommen, dass es sich nicht mehr nur darum handelt, dem Reiche die Mittel zur Erfüllung der ihm gestellten Aufgaben und damit zur Erhaltung seiner ohnehin äußerst erschwerten Existenz zu gewähren, sondern dass sein Verhältnis zu Reich und Staat inzwischen auch eine gründliche Wandlung erfahren hat.

Der Einzelne ist seinem Staate enger verbunden, ihm daher auch noch enger verpflichtet als bisher, und wenn es ihm manchmal scheinen mag, als seien die Lasten, die dieser Staat auferlegt, viel zu schwer und kaum mehr tragbar, so vergesse er nicht, dass es gilt, einen durch Krieg und Elend zusammengebrochenen, in seiner Not von außen her noch mehr ins Elend gestoßenen Staat allmählich wieder aufzurichten und einer besseren Zeit entgegenzuführen. Das erfordert, da Wunder nicht geschehen, die willige Hingabe jedes Einzelnen, erfordert Opfer von jedem, der sie zu bringen vermag. Und so grotesk es klingen mag: die größten und schwersten Opfer sind gerade von denen gebracht worden, die am wenigsten dazu imstande waren.

Das Trägheitsgesetz macht sich auch auf steuerlichem Gebiet geltend. Kein Mensch geht an unangenehme Dinge gerne heran. Die Unannehmlichkeiten türmen sich ihm zu unübersteigbar scheinenden Gebirgen. Daher zum größten Teile auch das Verlangen, die Steuererklärungsfrist möge noch weiter hinausgeschoben werden. Es ist unumwunden zuzugeben und aufrichtig zu bedauern, dass der Steuerpflichtige vor eine ungewöhnlich schwierige Aufgabe gestellt wird. Unsere Steuergesetze werden immer komplizierter und schwieriger, die Verfilzung der verschiedenen Steuerbestimmungen greift immer weiter um sich und ballt das Ganze zu einem selbst den besten Sachkennern kaum mehr entwirrbaren Knäuel zusammen.

Der Steuerlaie weiß sich nicht mehr zurechtzufinden und sehnt sich am Ende der Steuererklärungsfrist nach einem Sanatorium oder einer Kaltwasserheilanstalt. Die Schuld an diesen Erschwerungen trägt aber weder die Regierung noch das Parlament, sondern trägt zum allergrößten Teil der Kobold Währung, der immer wieder die Fundamente der Wirtschaft wie der Finanzen unterwühlt und zu gesetzlichen Gegenmaßnahmen zwingt, die schließlich wie die verschlungenen Wege eines Irrgartens anmuten. Einfachheit und Übersichtlichkeit unserer Steuergesetzgebung werden erst wieder möglich sein, wenn die Währungsgrundlagen wieder Festigkeit gewonnen haben.