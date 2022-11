Frankfurter Zeitung 16.11.1922 : Die SPD verweigert eine Große Koalition

Formell ist das Kabinett Wirth gestern Abend durch die offizielle Absage der Sozialdemokraten an die Koalition mit der Deutschen Volkspartei zum Rücktritt gezwungen worden. Die sachliche Notwendigkeit der Demission ergab sich daraus, dass Herr Dr. Wirth mit seinen Plänen zur Kabinettsumbildung endgültig gescheitert war. Er hatte sich selbst auf die Hereinnahme der Deutschen Volkspartei in die bisherige Koalition festgelegt und wollte ebenso wenig die Sozialdemokraten in seinem Kabinett missen. Und so hatte er sein Schicksal ganz der Entscheidung von Faktoren anheimgestellt, auf die ihm gar kein oder nur sehr geringe Einfluss zu Gebote stand.

In politischen Kreisen, die der bisherigen Koalition nahestehen, wird der Hauptfehler des Kanzlers in dieser unnötigen Festlegung erblickt und auf der sozialdemokratischen Seite wirft man ihm vor, dass er überhaupt die ganze Krisis zum denkbar ungeeignetsten Zeitpunkt überflüssigerweise heraufbeschworen habe, in einem Augenblick, wo eine aktionsfähige Regierung der Reparationskommission gegenüber nötiger war denn je. Nun wäre ja wohl das Kabinett Wirth in seiner bisherigen Zusammensetzung an sich nicht mehr lange zu halten gewesen; dafür war seine parlamentarische Position und dafür waren auch die Verhältnisse innerhalb des Kabinetts bereits zu brüchig geworden. Aber die Abneigung gegen eine Wiederholung solcher Experimente und die Missstimmung über die für den Kanzler selbst peinliche Kabinettskrise ist nach unsern Eindrücken beinahe überall so fest gegründet, dass ein Kabinett Wirth jetzt nicht mehr in Frage kommen kann, gleichgültig welche parlamentarische Kombination die Regierung übernehmen wird.

Der Reichspräsident, dem Herr Dr. Wirth noch gestern Abend den Rücktrittsbeschluss der Regierung übermittelte, wird also nach anderen Männern Umschau halten müssen. Herr Ebert selbst scheint zunächst an den Kölner Oberbürgermeister Dr. Adenauer gedacht zu haben, den Präsidenten des Preußischen Staatsrats, der dem Zentrum angehört. Adenauer trifft heute in Berlin ein. Ob er in Frage kommt, ist aber zweifelhaft, denn die Zentrumsfraktion des Reichtages scheint vorerst wenig Lust zu haben, an Stelle Dr. Wirths einen neuen Mann aus ihrem Lager als Kanzler zu präsentieren. Herr Marx, der Fraktionsvorsitzende des Zentrums, der um die Mittagsstunde vom Reichspräsidenten empfangen wurde, dürfte die Anschauung seiner politischen Freunde dahin formuliert haben, dass, falls man von Dr. Wirth absehen wolle, die Aufgabe der Kabinettsbildung einem Repräsentanten derjenigen Gruppe zufallen solle, die formell gestern Herrn Dr. Wirth gestürzt habe, also der Sozialdemokratie. Abgesehen davon aber, dass die Sozialdemokraten kaum eine dafür geeignete, wenigstens für die jetzigen Verhältnisse geeignete Persönlichkeit präsentieren könnten, scheinen sie auch gar keine Neigung zu haben, einem Mann ihrer Richtung die Erbschaft des Herrn Dr. Wirth übertagen zu lassen.

Wir glauben zu wissen, dass die sozialdemokratischen Führer, die noch gestern Abend nach dem Besuche des Reichskanzlers beim Reichspräsidenten vorsprachen, ihm in erster Reihe den Botschafter in Paris, Herrn Dr. Mayer, als Kanzlerkandidaten empfohlen haben. Herr Mayer gehört formell der Bayrischen Volkspartei an und ist vor seiner Berufung nach Paris bereits Mitglied des Reichskabinetts gewesen. Seine bisherigen Beziehungen zu industriellen Kreisen würden anscheinend nach der Auffassung der Sozialdemokraten die Verbindung der neuen Regierung mit maßgebenden Gruppen erleichtern.

Die Idee eines „Kabinetts der Persönlichkeiten“

Er würde, wenn es nach den Wünschen der Sozialdemokraten ginge, ein Kabinett zu bilden haben, das sich parlamentarisch auf die bisherige Koalition zu stützen hätte, und in das wohl ein wesentlicher Teil der bisherigen Minister zu übernehmen wäre; einer Übertragung einzelner Portefeuilles an Persönlichkeiten des Wirtschaftslebens in dem Sinne, wie es Herr Dr. Wirth ursprünglich geplant hatte, würden die Sozialdemokraten auch jetzt nicht widersprechen und sie würden ebenso, wie sie es bisher getan haben, die Besetzung des Auswärtigen Amts durch eine geeignete Persönlichkeit dringend wünschen. Freilich können wir die Aussichten für die Wiederherstellung der alten Koalition im Augenblick nicht sehr hoch einschätzen, denn das Zentrum hat schon gestern zu erkennen gegeben, dass es diese Lösung nicht wünscht. Ihre Auffassung der Lage hat die Zentrumsfraktion heute Mittag in folgendem Beschlusse niedergelegt: