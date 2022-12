Frankfurter Zeitung 10.12.1922 : Die Kunst des Gebens

Es ist jetzt die Zeit des Gebens. Zwar recht bedacht, ist die Zeit des Gebens immer, so wie unsere arme Erde jeden Tag durch die Allspenderin Sonne vor dem Erstarrungstode gerettet werden muss. Aber da die Menschen einmal Herdentiere sind und die meisten von ihnen in ihrer Stumpfheit und Härte von selber nie darauf kämen, wie schön es ist zu geben, so wollen wir die Wohltätigkeit der Übereinkunft preisen, die dem Geben eine Zeit vorbehalten hat. Ja, es liegt eine geheime Weisheit darin, dass es just die Zeit ist, da die Natur sich am weitesten von den Menschenkindern zurückgezogen hat.

Die Tätigkeit des Gebens hat etwas Befreiendes, Großes, Königliches. Sie macht beide, den Gebenden wie den Empfangenden, so ganz zu Menschen, dass sich der Vergleich mit der Kunst aufdrängt. Hier wie dort ist Reichtum. Das Gefühl eines überschwänglichen Reichtums scheint mir auch in der Kunst das entscheidende Element zu sein. Ein Beweis dafür ist, dass auch formlose Jugendwerke großer Künstler, wie Schillers Räuber oder Hebbels Judith, lediglich durch ihre berauschende Fülle selbst den besonnenen Kenner immer wieder mitreißen.

Der naive Ursozialismus

Der Reichtum, den ein Mensch haben muss, um zum Geber zu werden, ist der Reichtum des Herzens, ganz wiederum wie beim Künstler. Gebirge von Stoff und Masse würde dieser vergebens vor uns auftürmen, wenn es ihm nicht gelänge, die Glut seines Herzens auf uns überspringen zu machen. So kann denn auch der Arme schenken, Gottlob: wie uns ein paar schlichte Verse, eine simple Melodie unbegreifbar glücklich zu machen vermögen.

Aber gleichwohl hat der Reiche leichter als der Arme, schenkend das Gefühl des Reichtums um sich zu verbreiten und wie die Sonne mit Strahlen um sich zu werfen. Desto schlimmer für uns, die wir als Nation grenzenlos verarmt sind! Zwar ist immer noch Besitz, wirklicher wie Scheinbesitz, in ansehnlicher Masse vorhanden, aber er hat seine Besitzer in einem Umfang und mit einer Plötzlichkeit gewechselt, dass die Kulturtraditionen notwendig auf weite Strecken ganz verheert sein müssen. Keine Kultur ohne Tradition. Viele Menschen, die die Kunst des Gebens überkommen haben, haben kein Geld mehr, und viele, die das Geld haben, haben die Kunst des Gebens nicht überkommen können.

Nun war es bei uns, mit der Kultur im Ganzen, und also auch mit der Kultur des Gebens im Besonderen, schon lange eine zweifelhafte Sache. Oder vielmehr, es war schon seit langem nicht zweifelhaft, dass wir keine Kultur haben und bestenfalls auf eine Kulturerneuerung in der Zukunft hoffen können. Der Zivilisationsgedanke des Sozialismus hat uns überwältigt. Das Geben wurde als soziale Pflicht, nicht mehr als ein Werk genialer Freiheit angesehen.

Nun ist das soziale Elend im Ganzen viel grösser, als dass es durch soziale Liebestätigkeit bewältigt werden könnte. Könnte die Güterteilung stattfinden, von der der naive Ursozialismus träumte, so würde zwar aller Reichtum verschwinden, der Armut aber würde kaum gesteuert werden. Wie ich letzthin einmal die niederschlagende Behauptung las, dass, wenn heute aller Überfluss an Lebensbedürfnissen, der in der Welt vorhanden ist, auf die notleidenden Länder gerecht verteilt würde, auf Deutschland kaum etwas käme. Es wird damit wohl leider seine Richtigkeit haben, denn auch hier scheint es so etwas wie ein Gesetz der Entropie zu geben, nach dem alle in der Welt vorhandene Wärme allmählich in den eiskalten Weltraum abwandert, ohne dass dieser davon merklich wärmer würde.