Liest man die Artikel der rechtsstehenden Presse – der rechtsradikalen, der deutschnationalen und leider auch einer Reihe von volksparteilichen Organen – über die Aktion der preußischen Staatsregierung gegen die rechtsradikalen Verschwörer, so kann man wohl erbeben, wenn man den weiteren Gang des deutschen Schicksals nachsinnt. Schon lange vor der Ruhrbesetzung war ja die innere Verhetzung in unserem Volke bis zu einem Grade gediehen, dass der geistige Zustand Deutschlands einem latenten Bürgerkriege glich. Die Ermordung Erzbergers, die Ermordung Rathenaus, die in einem Rechtsstaate unvorstellbaren Verhältnisse in Bayern – das alles und vieles andere waren ja nur die äußeren Symptome für eine Verwirrung der Geister, die bei irgend einem Anlass plötzlich zu einer alles vernichtenden Explosion führen konnte.

Deutschland, das mussten wir erkennen, geht heute auf einem ganz schmalen Pfade über den Abgrund, und es bedarf nur eines Anstoßes, um es völlig hinabzustürzen. Die Welt jenseits unserer Grenzen hat das nicht erkennen wollen. Sie sah nicht die blinde Verzweiflung, die sich immer größerer Schichten unseres gequälten Volkes bemächtigte. Frankreich ging weiter seinen Weg der zerstörenden Gewalt, und niemand hinderte es, niemand regt sich auch heute, um es aufzuhalten.

Umso größer war die Pflicht zur Selbstzügelung, um so eiserner das Gebot zu höchster Beherrschung und zu ernsthaft-politischer, realer Einschätzung unserer Möglichkeiten und Notwendigkeiten, die der Abwehrkampf an Rhein und Ruhr uns auferlegte. Nur wenn das ganze deutsche Volk, die verantwortliche Regierung wie jeder einzelne Bürger, dieses eisernen Gebots bewusst sind und es erfüllen, kann der schwere, opfervolle Kampf, der nun bald drei Monate dauert, für Deutschland zu einem Ergebnis geführt werden, das es weiterleben kann.

Was aber erfahren wir jetzt? Die preußische Staatsregierung kommt einem Komplott auf die Spur, bei dem es sich nach der Überzeugung der Eingeweihten nicht mehr bloß um Ausbrüche vereinzelter Banden, um Mordanschläge gegen einzelne politische Persönlichkeiten handelt, sondern um einen bereits ins Einzelne durchgearbeiteten großen Plan zum Umsturz der Verfassung und zur Einführung einer Diktatur.

Für jeden, der auch nur einen Funken politischer Einsicht besitzt, der auch nur irgendetwas weiß von den seelischen Grundlagen des Kampfes, den die Waffen des Volkes im besetzten Deutschland gegen den fremden Gewalthaber führen, ist es klar, dass der erste Versuch zur Durchführung eines solchen Komplotts den Zusammenbruch des deutschen Widerstandes an der Ruhr bedeuten würde: Statt des Abwehrkampfes zur Rettung des Deutschen Westens hätten wir dann in Deutschland den offenen Bürgerkrieg, und die Kräfte draußen bei unseren Gegnern, deren Wille die Zertrümmerung Deutschlands ist, sähen sich am Ziel ihrer Wünsche. Das ist vollkommen klar. Und wenigstens in der Beurteilung solcher Wahnsinnspläne sollte es deshalb in Deutschland wirklich eine Einheitsfront geben.