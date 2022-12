Frankfurter Zeitung 17.12.1922 : Die gesundheitliche Unterhöhlung des deutschen Volkes

Die drohende Gefahr, dass unter der wirtschaftlichen Katastrophe der letzten Monate der bisher nur mühsam erhaltene Gesundheitszustand des deutschen Volkes zusammenbricht, hat die Ärzteschaft ganz Deutschlands, die medizinischen Fakultäten und ärztlichen Organisationen veranlasst, in einer eindrucksvollen Kundgebung, die heute Nachmittag in der neuen Aula der Berliner Universität stattfand, durch berufene Vertreter ihre warnende Stimme zu erheben und dem in und Ausland ein klares Bild der deutschen Notlage vor Augen zu führen. Neben zahlreichen Ärzten hatten sich Vertreter der Behörden des Reiches, der Länder und der Kommunen sowie Parlamentarier und Gewerkschaftsführer eingefunden.

Als erster Referent behandelte Professor W. His von der Universität Berlin den Niedergang der Lebenshaltung des deutschen Volkes. Anhand eines umfangreichen Zahlenmaterials entwarf er ein erschreckendes Bild unserer heutigen Ernährungslage, die bei der mangelhaften Kaufkraft der Mark durch Einfuhr aus dem Ausland kaum gebessert werden könne. Nach kaum zwei Jahren fühlbarer Erholung erscheine von neuem das graue Gespenst des Hungers, der als bedächtiger Mörder nicht mit einem Schlag getötet, sondern mit langsam wirkendem Gift.

Die Reinlichkeit sei stark zurückgegangen

Nicht alle Kreise der Bevölkerung seien ihm gleichmäßig verfallen: Die landwirtschaftliche Urproduzenten und gewisse Schwerarbeiter lebten noch unter auskömmlichen Verhältnissen, aber andere Arbeiter, der Mittelstand, die Intelligenz und die Sozial- und Kleinrentner seien aufs Schwerste bedroht. Vor allem gelte dies für die Jugend, nicht allein in den Großstädten, sondern bis weit hinein in die ländlichen Kreise. Blutarmut, Erschöpfung und Rachitis würden immer heftiger; vereinzelt seien auch Knochenerkrankungen, Hornhautgeschwüre und selbst das gefürchtete Hungerödem wieder aufgetreten; ganz erschreckend habe insbesondere die Skrofulose wieder zugenommen. Die Reinlichkeit sei stark zurückgegangen, nachdem Seife sowie Bett- und Leibwäsche Luxus geworden seien. Hautkrankheiten aller Art und zunehmende Verlausung würden aus den Schulen gemeldet. Nur mit Grauen könne man an die nächste Zeit denken.

Die Schwierigkeiten der Lebenshaltung betreffen überdies das öffentliche Gesundheitswesen noch schwerer als den einzelnen. Nur mit Mühe hielten sich die großen Krankenanstalten aufrecht; die Schließung mehrerer größerer Krankenhäuser wurde bereits ernstlich erwogen. Ein Sechstel aller Säuglingsheime und die Hälfte aller Krippen Deutschlands seien bereits geschlossen. Eine wirksame Tuberkulose-Bekämpfung sei angesichts der Wohnungsnot und der unerschwinglichen Heilstättenkosten unmöglich; auch die Seuchenbekämpfung sei bedroht. Die gesamten sozialen Versicherungen drohten ihren Wert zu verlieren und damit gerieten die wichtigsten kulturellen und sozialen Fortschritte der letzten Jahrzehnte in Gefahr. „ Wir erwarten von der Regierung des Reiches und der Länder, dass sie tun, was in ihren Kräften steht. Wir verlangen, dass sie den Ärzten in ihrem Kampf gegen die Folgen des Elends zu Hilfe kommen. Aber auch über die Grenzen hinaus wollen wir das Ausland wissen lassen, wie es bei uns steht!“