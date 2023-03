Kämpfe in Deutschland gab es schon in den Jahren zuvor: Die Opfer der „Roten Armee“ vor Wesel werden beigesetzt (Aufnahme aus dem Jahr 1920). Bild: picture alliance

Die Reichsregierung hat bei den am Ruhreinbruch nicht beteiligten fremden Regierungen einen diplomatischen Schritt unternommen, um sie auf den Ernst der Lage hinzuweisen, die durch die immer brutaler werdende Vergewaltigung der Bevölkerung des Ruhrgebietes, durch die ständigen Misshandlungen, durch die zur Tagesgewohnheit gewordenen Plünderungen und Straßenräubereien, die Ausweisung und Einkerkerung von Beamten und die systematische Drangsalierung ganzer Städte geschaffen worden ist.

Und in der Tat: Was an der Ruhr und am Rhein eine waffenlose Bevölkerung jetzt seit Wochen zu erdulden hat, das ist nachgerade bis zu einem Maße gesteigert worden, dass irgend eine Ursache plötzlich eine Explosion herbeiführen könnte, die Entsetzliches zu Folge haben müsste. Diese Brutalisierung ist so furchtbar, dass dem einfachen Empfinden manchmal der Argwohn aufsteigen muss, ob die fremden Machthaber etwa selbst dadurch eine solche Explosion herbeiführen wollten und dass man die Selbstzügelung der dort im Abwehrkampfe Stehenden, die es dazu bisher nicht kommen ließ, nicht weniger bewundern muss als die entschlossene Zähigkeit ihrer Abwehr.

Es ist hohe Zeit, dass die Welt die Unerträglichkeit dieser Zustände und die aus ihrer drohenden Gefahren erkenne – auch die Gefahren, die sich für die Demokratie, für die Republik, für den inneren Frieden in Deutschland immer ernster daraus entwickeln. Denn diese Gefahren, die eines Tages das unbesetzte Deutschland mit den Furchtbarkeiten eines Bürgerkriegs anfüllen könnten, werden ebenfalls täglich größer. Und es ist wohl an der Zeit, dass unser Volk selbst sich ihrer bewusst werde.

Die Flut der rechtsradikalen Verhetzung, die mit den ersten Tagen des Ruhreinbruchs einsetzte, steigt täglich höher. Gegen Demokratie und Judentum, gegen Arbeiterschaft, Sozialismus, Parlamentarismus, gegen jede Institution innerer Freiheit wird eine Agitation betrieben, die alle Grenzen überschreitet; die Propaganda für einen neuen Krieg, der unausweichlich sei – „ich freue mich auf diesen nächsten Krieg,“ sagte in einer Versammlung der deutschvölkische Abgeordnete Herr Henning –, wird immer unverhüllter.

Es steckt in dieser ganzen wilden Hetze ohne Zweifel ein gutes Stück Maulheldentum; die Verwirrung, die sie in den Köpfen anrichtet, und die Bedrohung, die sie damit tatsächlich für den Abwehrkampf unseres Volkes bedeutet, wird dadurch allerdings nicht kleiner. Aber vielleicht noch ernster ist das Verhalten mancher politisch maßgeblicher Führer der Rechtsparteien, ernster auch deshalb, weil sie mit ihren Worten nicht nur das Publikum ihrer Versammlung und ihrer Zeitungen aufzuregen, sondern unmittelbar das Verhalten der Regierung zu beeinflussen bestrebt sind.

Wir haben gestern über die Rede des Grafen Westarp auf dem Landesparteitag der Berliner Deutsch-Nationalen berichtet. Genau wie im Kriege stimmen die Nationalisten hier und die Nationalisten drüben in ihren Zielen, ja in ihren Worten überein: Parole ist dort wie hier der „Kampf bis zum Ende“. Erst muss der Feind vollkommen geschlagen, muss der Endsieg errungen sein – erst dann darf die Politik wieder zu Wort kommen und die Bedingungen des Friedens formulieren.

Wir sollten gelernt haben, dass wir durch solche Unpolitik, die ein Ludendorff für Vernunft halten konnte, die aber ein Bismarck als Wahnsinn angesehen hätte, tatsächlich zu Grunde gerichtet worden sind. Aber die Zahl derer ist groß, die nie etwas lernen. Und darum ist wie vor 1918 ihre größte Sorge die, dass die Regierung zu früh verhandle. Als ob für solche Sorge ein Anlass vorläge.

Ein gutes Stück Maulheldentum

Sie reden von Verhandlungen, als vollzögen sich die Dinge nur schematisch so, dass irgendwann einer der beiden Teile öffentlich ein Angebot mache, über das dann öffentlich zu reden wäre – wer das zuerst tue, bekunde damit, dass er sich als den Schwächeren fühle, damit aber sei er dann hoffnungslos verloren, also: Kampf bis zum Ende!