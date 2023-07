Noch immer „interveniert“ die Reichsbank. Das heißt: Aus dem Devisen-Interventionsfonds gibt sie an den Devisenmarkt alltäglich unter rücksichtsloser Zusammenschneidung der Nachfrage und ohne im Einzelfall die Bedarfswürdigkeit rasch und sicher nachprüfen zu können, kleine Devisenbeträge. Tropfen um Tropfen vermindert sich die Reserve, deren Bestandshöhe von vornherein unbekannt war und deren Ergänzung durch Zuflüsse aus dem deutschen Exportgeschäft, aus freiwilliger Übernahme von Dollarschatzanweisungen durch Großindustrie und Großhandel bislang kaum allzu reichlich ausgefallen sein dürfte.

Insbesondere mag es einigermaßen überraschen, dass, während die Devisen-Kennzahlen der deutschen Bankwelt sehr schnell der Öffentlichkeit übergeben wurden, bis heute positive Leistungen aus Industrie und Handel zugunsten der Interventionskasse zahlenmäßig nicht bekannt geworden sind. Und doch wäre es für den weiteren Gang der mit schweren Mühen ringenden Interventionspolitik außerordentlich vorteilhaft - vielleicht wäre es ihre Rettung – wenn sehr umfassende Devisenleistungen aus Industrie und Handel erfolgt wären und bekanntgegeben werden könnten.

Briten und Franzosen

Wie die Dinge heute liegen, scheint sich die Position der Interventionspolitik von Tag zu Tag schwieriger zu gestalten. Wir können uns unmöglich auf einen Zustand als Dauererscheinung einrichten, der kurzerhand die gesamte Auslandsnachfrage nach Devisen ignoriert, die den ausländischen Markbesitzer zur Verschleuderung seines Besitzes im Ausland geradezu zwingt, während im Inland gleichzeitig nur durch dauernde und phantastisch hohe Überanmeldungen zur Notiz einigermaßen Befriedigung des wirklichen Bedarfs erreicht werden kann.

Dieser Zustand ist schon deswegen unhaltbar, weil er immer von Neuem zu Disparitäten zwischen Inlands- und Auslandsbewertung der deutschen Währung führt und direkt kreditruinierend wirkt. Man wird freilich der Interventionspolitik vom Juni bis Juli 1923 nur dann gerecht, wenn man sie, mit all ihren schweren Nachteilen für den Ablauf der nationalen und internationalen Geschäfte unserer Volkswirtschaft, als ein Produkt höchster politischer Not, als ein Verzweiflungsmittel, das naturgemäß nur auf kurze Fristen hin einigermaßen wirksam sein kann, würdigt.

Darin ist zugleich ausgesprochen, dass der Gang der politischen Ereignisse sehr wesentlich mitbestimmend ist für den weiteren Verlauf der Intervention. Dass Großbritannien mit vorsichtiger Rücksichtnahme auf den französischen Gegenspieler in der europäischen Politik einen Frontwechsel einleitet, ist nicht ausschlaggebend für die Möglichkeit einer längeren Weiterführung der Intervention. Schwerer und ungünstig fallen ins Gewicht die langen Fristen, mit denen auch die englische Politik in der gegenwärtigen Phase der internationalen Diskussionen rechnet – Fristen, denen die Kraft der deutschen Wirtschaft auf die Dauer nicht gewachsen sein könnte und für die die Interventionskräfte unseres Markstützungsversuchs sich eines Tages als unzulänglich erweisen könnten. So ist es begreiflich, wenn die Lage des Devisenmarktes in Deutschland unverändert zu ernstester Sorge Anlass gibt.