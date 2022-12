Frankfurter Zeitung 24.12.1922 : Welcher Deutsche wagt von Hoffnung zu reden

Noch dominiert der Hass, aber das Wohlwollen gegenüber Deutschland nimmt zu. Die Deutschen sollten nicht nur ihre eigene Not sehen, sondern auch die Not im Ausland. Aus der Frankfurter Zeitung vom 24. Dezember 1922.

Es liegt im Bedürfnis der Völker, einmal im Jahre ein Fest des Friedens und der Freude zu begehen, ein Fest, an dem der Mensch den Kampf und die Sorge des Alltags vergisst, an dem die Bruderhand bereit ist, auch die Hand des Feindes zu finden. Sogar im mörderischen Weltkrieg war der menschliche Hang nach der Völker verbindenden Brüderlichkeit so stark, dass in den Waffen starrenden Schützengräben, dort wo Kampfes Ruhe herrschte, einzelne die strengen Gesetze des Krieges und der militärischen Disziplin durchbrachen, und zur Weihnachtszeit, dem christlichen Gebot der Liebe folgend, mit dem Brudermenschen im feindlichen Lager Grüße des Friedens zu tauschen. Auch heute herrscht noch Krieg, ein geistiger, wirtschaftlicher und politischer Krieg auf mannigfachen Fronten. Die Friedensbotschaft, die an diesem Tage von den Kanzeln verkündet wird, straft auch heute das Tun und Lassen der Menschheit Lügen.

Aber eine Disziplin des Krieges gibt es in der Welt überhaupt nicht mehr. Groß ist der Hass und verderblich die Gesinnung, die immer noch die Politik der Völker beherrschen, doch die Menschen verlassen in Scharen die künstlich gezogenen Schlachtfronten, um sich zu verbrüdern, wie es das ethische Gesetz der christlichen Lehre verlangt. Trostlos wäre für alle Freunde des Friedens und namentlich für uns bedrohte Deutsche, die Gegenwart, wenn nicht sichtbare Beweise für das Zunehmen einer versöhnungsfreudigen Gesinnung neue Hoffnung auf die Zukunft stärkten. Sind nicht mehr vereinzelte Stimmen in der Wüste, die sich gegen das sinnlose Treiben des Hasses erheben, es sind schon jetzt große Parteien, geschlossene Volksklassen, es sind ganze Völker, die die Versöhnung fordern.

Unsere staatliche Existenz retten

Welcher Deutsche wagt von Hoffnung zu reden und mit der Aussicht auf eine ungewisse Zukunft zu trösten, heute wo uns in wenigen Tagen schwerste Bedrohung sicher ist? Wir befinden uns kurz vor der Entscheidungsstunde einer Phase des Krieges, in dem, anstelle der Kanonen, gegen die Wehrlosen feindliche Diktate sprechen. Nur noch ein ganz kurzer Zeitraum trennt uns von der Stunde, in der es sich entscheiden wird, ob wir Deutschen uns dem Wiederaufbau unseres staatlichen Seins und den Pflichten, die uns die Niederlage auferlegt, als freies Volk werden hingeben können, oder ob die Gegenseite darauf besteht, an die Regelung in materieller und politischer Hinsicht so schwere Bedingungen zu knüpfen, dass wir eine weitere, noch schlimmere Zeit der Prüfung zu durchgehen haben werden. Seien wir uns darüber klar, dass die Aussicht auf eine billige Lösung der Krise gering ist. Schon zeichnen sich am politischen Horizont des morgigen Tages neue Kompromisse ab, die auf der Gegenseite zwischen der Vernunft und dem Wahn geschlossen werden sollen, die, weil sie Kompromisse sind, keine Abkehr von dem bisherigen Treiben der Zerstörung bedeuten würden.

Wir müssen in der Tat mit schwerster Sorge an den 2. Januar und an den 15. Januar, die Tage denken, an denen auf interalliierten Konferenzen die Lösung der Reparationsfrage in die Hand genommen werden soll. Dennoch dürfen wir mit vollem Zutrauen in die Zukunft blicken. Wir Deutschen sind ein Volk von vielen Millionen. Wir sind ein arbeitsfreudiges, ein tüchtiges, ein geistig entwickeltes Volk. Wer kann glauben, unser Volk zerstören zu können, wenn wir uns nicht zerstören lassen wollen, wenn wir zusammenhalten, wenn wir fortfahren zu arbeiten, wenn wir die körperliche und seelische Tüchtigkeit unseres Volkes pflegen, wenn wir nach der weiteren Entwicklung des deutschen Geistes trachten! Ein amerikanischer Freund, der gelernt hat, in der Geschichte seines eigenen Landes zu lesen, sagte uns kürzlich, er müsse lächeln, wenn er die stellenweise in Deutschland herrschende Mutlosigkeit sehe, und auch wir würden ganz gewiss nach 20 oder 30 Jahren darüber lächeln. Nein, Deutschland wird nicht untergehen, wenn wir es nicht selber wollen. Auf uns kommt es an.