Frankfurter Zeitung 28.1.1923 : Der neue Wirtschaftskrieg

Die französischen Illusionen von leichten, auf den ersten Anhieb einzuheimsenden Erfolgen an der Ruhr sind zerstoben. Gleich zu Beginn machte der Umzug des Kohlensyndikats einen Strich durch die Rechnung der Eindringlinge. Er zwang sie zu Verhandlungen mit den einzelnen Zechen und als diese sich endlich damit einverstanden erklärt hatten, die Wiedergutmachungslieferungen fortzusetzen, wenn ihnen der Reichskohlenkommissar zustimme und wenn für 80 Prozent der Lieferungen Vorschüsse gewährt würden, half es den Franzosen doch nicht viel: Der Kohlekommissar legte sein Veto ein.

Alles, was seither unternommen wurde, um die Ruhrwirtschaft den französischen Wünschen dienstbar zu machen, ist schlecht gelungen. Die Abwehrfront ist lückenlos und als besonders wirksam hat sich die passive Resistenz der Eisenbahner erwiesen, sodass nach einer behördlichen Mitteilung aus den letzten Tagen seit dem 15. Januar nur höchsten 7000 Tonnen Kohle nach Frankreich und Belgien gelangt sein sollen. Die Benutzung des Wasserwegs aber wird den Franzosen durch den Streik in der Rheinschifffahrt vorderhand unmöglich gemacht.

Die beschlagnahmten Schleppzüge liegen regungslos im Strom, und niemand weiß, wann sie wieder in Bewegung kommen. Dem unbesetzten Deutschland haben unterdessen auf dem Bahnwege noch stattliche Mengen Ruhrbrennstoffe zugeführt werden können; wie überhaupt von auffallenden Störungen in den Beziehungen des Ruhrgebiets zum übrigen Deutschland im allgemeinen noch nicht gesprochen werden kann.

Allein, man muss sich darüber klar sein, dass aus dem Misserfolg des Beginns der französischen Aktion keine voreiligen Schlüsse gezogen werden dürfen. Und man muss sich weiter darüber klar sein, dass trotz diesem Misserfolg die deutsche Wirtschaft als Ganzes schon in tief einschneidender Weise die Folgen der Ruhrbesetzung spürt. Der Dollar ist gegen Wochenschluss unter panikartigen Erscheinungen über die Region der bisherigen Gipfelkurse hinaus einem Stand von 27.000 Mark nahegekommen. Das Gefühl geschäftlicher Unsicherheit verstärkt sich, das Bewusstsein, nicht einmal von einem Tag zum andern, geschweige auf eine Woche im Voraus zuverlässige Dispositionen treffen und Kalkulationen vornehmen zu können, wirkt in hohem Grade lähmend.

Die Markflucht besteht weiter fort, sowohl an den, in dieser Woche wieder durch beschleunigte Aufwärtsbewegung der Kurse gekennzeichneten Effektenbörsen, als auch auf verschiedenen Warengebieten. Bei Walzeisen hat man in der Dienstag-Sitzung eine Preissteigerung von nicht weniger als 42 Prozent für nötig erachtet. Und welch weitreichenden Einfluss die Textilproduktion durch die Devisenhausse erfährt, dafür dient die Tatsache, dass das Kilo Baumwolle in Bremen seit dem Jahresbeginn von 4750 auf 16.260 Mark gestiegen ist, als einleuchtender Beleg. Eine neue empfindliche Verteuerung ist auch bei der Kohle eingetreten, wodurch sich der Abstand gegenüber dem Weltmarktpreis wesentlich verringert.

Dieser hat freilich neuerdings gleichfalls bedeutende Festigkeit erlangt. Die englischen Kohlen-Notierungen gehen mit raschen Schritten empor, weil drüben, abgesehen von ansehnlichem, durch Streikbesorgnisse hervorgerufenen amerikanischen Begehr, nicht nur verstärkte Nachfrage aus Deutschland, sondern auch aus dem, die Tributkohlen entbehrenden, Frankreich auftritt. Offenbar hat es einen eigentlichen Kohlenüberfluss in Frankreich wohl nur zu Zeiten und nur stellenweise gegeben. Auf deutsche Kokszufuhren aber war die französische Eisenindustrie umso nachhaltiger angewiesen, je mehr die Überwindung der Nachkriegskrise Fortschritte gemacht hatte.

Französische Gewaltpolitik

Vor allem sind es die großen, von der deutschen Industrie auf der Minette als Erzbasis aufgebauten Hütten im zurückgewonnenen Lothringen, für die ihrer technischen Natur gemäß der Ruhrkoks eine Lebensnotwendigkeit ist. Sie werden zu den ersten Leidtragenden des französisch-deutschen Wirtschaftskampfes gehören, da sie ebenso wie die luxemburgischen Werke – die unseren Drahtmeldungen zufolge schon mit der Stilllegung von Hochöfen beginnen mussten – durchweg nur über schwache Koksreserven verfügen und sie aus außerdeutschen Ländern (Frankreich selbst erzeugt vielleicht kaum ein Fünftel seines Koksbedarfs) kaum in der richtigen Beschaffenheit zu ergänzen vermögen.