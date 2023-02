Sehr verschiedenartige Motive stehen hinter dem französischen Einbruch in das Ruhrrevier. Reparation heißt die offizielle Parole. Und an die glaubt ohne Zweifel ein großer Teil des französischen Volkes. Er sieht, dass der Franken schon auf ein Drittel des Paristandes gesunken ist, was die große Masse der Rentner nur mühsam trägt. Er sieht die schwere Schuldenlast Frankreichs an In- und Ausland, sieht das regelmäßige gewaltige Defizit im Budget, und dass man ihm jetzt wieder 20 Prozent Steuererhöhung dafür aufbürden möchte, wogegen er sich sträubt wie alle Steuerzahler in aller Welt. Und er glaubt, dass dies ganze Elend nur daher komme, dass Deutschland nicht zahlen wolle, während ihm doch versprochen war, dass Deutschland alles zahlen werde – glaubte er das nicht, so pfiffe er sicher auf die Ruhraktion und auf die ganze widerliche Kriegspolitik.

Für andere ist die Reparation nur der Vorwand, hinter dem sich das uralte Ziel der französischen Machtpolitik verbirgt, jetzt wieder vorwärts getrieben durch die Furcht vor der Zukunft. Auch nach der Verstümmelung Deutschlands wohnen 60 Millionen Deutsche neben 40 Millionen Franzosen. Jetzt sind die Deutschen niedergeworfen und die 40 Millionen beherrschen die 60 Millionen, wie sie den ganzen zerstückelten Kontinent beherrschen möchten. Aber dieser Herrschaft fehlt jede Sicherheit der Dauer. Und da man, ganz im alten Geiste befangen, neue Formen für ein friedliches Zusammenleben der europäischen Nationen nicht kennt und nicht sucht, so sieht man nur den alten Weg der französischen Rheinpolitik, Deutschland zu zerreißen, um dann die Teile leichter zu beherrschen.

Das finanzielle und das politische Ziel passen nicht zusammen: Politische Zerstörung zerstört die Aussicht auf Reparationen und sie kann leicht auch die eigenen Finanzen zerstören. Mit solchen Krämersorgen pflegt sich der Militarismus im Rausche der Macht nicht zu befassen. Wohl aber kann es kommen, dass beide - der friedliche Bürger, der seine Renten ungemindert genießen möchte, und der gewaltfreudige Politiker, der von der Weltherrschaft seiner Armeen träumt - in Wahrheit nur das Werkzeug einer dritten Gruppe sind: das Werkzeug jener kleinen, aber überall mächtigen Schicht von Sonderinteressenten, denen die Ideologien der Politik und die Machtmittel ihres Landes nichts anderes sind als Methoden zur Verfolgung wirtschaftsimperialistischer Ziele, deren Durchsetzung, mit nationalistischen Phrasen verbrämt, vor allem ihnen selbst Gewinn und Herrschaftserweiterungen bringen sollen. Man würde die hinter der Ruhraktion stehenden Antriebe gründlich verkennen, wenn man diese wirtschaftsimperialistischen Ziele in ihrem Hintergrunde übersähe.

Der Kampf, um es mit einem Worte krass ins Licht zu stellen, geht um Deutschlands Kolonisierung. Deutschland, vor dem Kriege an dieser imperialistischen Politik der Großmächte nicht unbeteiligt, ist heute im Entscheidenden das Objekt für dieses imperialistische Streben, das jetzt in alle politische Machtpolitik der Staaten hineinspielt. Unsere staatliche Ohnmacht und unser durch die Reparationsverpflichtungen ins Gigantische gesteigerter Bedarf nach Kapitalimport gibt im Ausland dafür die Waffen.