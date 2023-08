Das Wasser steht uns am Halse. Und wir diskutieren noch? Wir fühlen den Vorwurf und wären froh, könnten wir schweigen in der Gewissheit, dass nun wirklich alle den furchtbaren Ernst der Stunde begriffen hätten, dass nun jeder bereit sei, sein Letztes dranzugeben. Aber wir sehen nicht, dass dem so sei. Es gibt immer noch Menschen in Deutschland, die die Not nicht fühlen und es gibt andere, die vor den Notwendigkeiten zurückschrecken. Darum müssen wir reden.

Wenn wir die Not unserer Währung vor alles andere stellen, übersehen wir nicht das Elend unserer außenpolitischen Lage. Aber dieses zu ändern, steht nur in geringem Maße in unserer Macht. Die Führung unsere Währung und unserer Wirtschaft aber ist zum größten Teil von uns selbst abhängig. Wir können unserer Wirtschaft nicht zu geordneter und gesteigerter Produktion verhelfen, wenn wir uns nicht aus dem Chaos unserer Währung befreien. Währungspolitik ist heute die beste Produktionspolitik. Das zeigt schon ein Blick auf die Lage der Ernährungswirtschaft. Nach übereinstimmendem Zeugnis verschiedener Autoritäten ist der Ertrag der deutschen Ernte gut. Ihrer Mobilisierung, ihrer Zuführung zu den Konsumenten entstehen aber große Schwierigkeiten aus der Zerrüttung unseres Geldwesens.

Die einzelnen Tatsachen sind bekannt. Wir brauchen hier nicht weiter darauf einzugehen. Die deutsche Währungspolitik ist abhängig von der Führung der deutschen Finanzen in erster Linie, dann aber auch von der Leitung der Reichsbank. Beide müssen reibungslos zusammenarbeiten. Nach dem jahrelangen Versagen der Reichsbankleitung vermögen wir allerdings nicht mehr in diese unser Vertrauen setzen. Auch die Rechtfertigungsrede, die Reichbankpräsident Rudolf Havenstein am 25. August in der scheinbar hauptsächlich zu diesem Zweck einberufenen Sitzung des Zentralausschusses gehalten hat, kann uns von diesen Zweifeln nicht abbringen.

Die Reichsbank lag schon im Jahre 1914 falsch

Was hat die Leitung der Reichsbank getan, um Deutschlands Währung zu führen und zu erhalten? Wir greifen weiter zurück: Die finanzielle Bereitschaft für den Kriegsausbruch bestand hauptsächlich in jenen berühmten Goldmillionen des Juliusturmes. Waren sie nun irgendwie zureichend für die Anforderung eines möglichen Krieges? Die Finanzierung des Krieges erfolgte unter der Ägide Karl Helfferichs teils durch Aufnahme der Kriegsanleihen, teils durch Ausgabe von Schatzwechseln. (Helfferich war von Januar 1915 bis Mai 1916 Staatssekretär des Reichsschatzamtes und anschließend bis Oktober 1917 Staatssekretär des Reichsamtes des Inneren sowie der Stellvertreter des Reichskanzlers.)

Was hat die Reichsbank getan, um die Regierung damals zu einer Steuerpolitik zu bringen, die die Kriegsgewinne erfasste, die Kriegsausgaben durch laufende Einnahmen und nicht durch fundierte oder schwebende Schuld deckte? Wir glauben dem Herrn Reichbankpräsidenten, dass er nach dem Kriege nicht imstande war, das Anwachsen der schwebenden Schuld des Reiches zu verhindern. Die Aufbringung der Reichsmittel durch die Ausweitung der Geldmenge lag auf der Linie des geringsten Widerstandes. Überdies waren die Anforderungen, die an das Reich herantraten, durch die Nachwirkungen des verlorenen Krieges ins Riesenhafte gewachsen. Das wird der Reichsbank von ernsthaften Kritikern auch gar nicht auf das Schuldkonto gesetzt.