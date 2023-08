Das sprunghafte Emporschnellen der ausländischen Devisenkurse in den letzten Tagen droht die Panik, die anfangs der vorigen Woche glücklich überwunden war, aufs Neue zu beleben und unser ganzes Wirtschaftsleben vollends zu zerrütten. Die Reichsregierung scheint sich der Gefahr bewusst zu sein, die eine solche Entwicklung für sie selbst und für das ganze deutsche Volk bedeutet und hat deshalb schon zu Ende der vergangenen Woche mit der Prüfung der Möglichkeiten begonnen, wie zunächst einmal das Dringendste geschehen kann, um das Abwärtssinken der Mark wenigstens zu verlangsamen oder ganz zu bremsen. Man war sich offenbar darüber klar, dass für gekünstelte Konstruktionen und technische Raffinements keine Zeit mehr bleibt, wenn das Übel überhaupt noch kuriert werden soll, sondern dass rasch und energisch zugegriffen werden muss.

Zunächst scheinen nach dem, was wir hören, die Absichten der Regierung dahin zu gehen, durch die Schaffung eines Stützungsfonds für einen längeren Zeitraum die Mittel dafür zu erhalten, um den Kurs der Mark zu halten. Da bisher alle Versuche, die Devisenbesitzer zur freiwilligen Abgabe ihrer Bestände zu veranlassen, fehlgeschlagen sind und auch die Verhandlungen mit den Berufsständen über die Hergabe von Devisen gegen eine Goldanleihe anscheinen kein sicheres Ergebnis erwarten lassen, dürfte sich das Kabinett gestern dahin entschlossen haben, auf dem Zwangswege Devisen aus der Wirtschaft herauszuziehen.

Man wird wohl an die Goldanleihe anknüpfen und danach trachten, gleichzeitig ein besseres Zeichnungsergebnis dieser Anleihe zu erzielen, als nach dem bisherigen Verlauf erhofft werden konnte; sind doch dem Vernehmen nach bisher kaum wesentlich mehr als 20 Billionen Mark dieser wertbeständigen Anleihe gezeichnet worden. Praktisch werden die neuen Maßnahmen darauf hinauslaufen, dass alle Vermögens-, Einkommens- und Körperschaftssteuerpflichtigen von einem bestimmten Einkommen und Vermögen an zur Zeichnung der Goldanleihe zwangsweise herangezogen werden, sei es in Mark, sei es in Devisen, soweit sie solche besitzen. Der Besitz von Devisen würde durch eidesstattliche Versicherung festgestellt werden.

Auf diese Weise hofft man in verhältnismäßig kurzer Zeit einen ausreichenden Fonds an Devisen zu erhalten, der es gestatten würde, das wilde Emporsteigen des Werts der Fremdwährungen am Markt zu verhindern. So könnte vielleicht die deutsche Mark auf einem Niveau gehalten werden, das die Fortführung der innenpolitischen Sanierungsarbeit gestatten würde; denn darüber wird man sich hoffentlich auch in der Reichsregierung klar sein, dass jede solche Stützungsmaßnahme allein ihren Zweck verfehlt, wenn sie nicht im Rahmen einer organischen Sanierungspolitik liegt, die zunächst einmal das finanzielle Gleichgewicht zwischen Reichseinnahmen und -ausgaben herstellt.

Daran fehlt es heute noch bei weitem trotz allen neuen Steuern. Wenn die Öffentlichkeit in den nächsten Tagen erfährt, bis zu welcher gewaltigen Höhe die schwebende Schuld am 20. August emporgeschnellt ist, wird das überall eingesehen werden. Neben der Devisenbeschaffung auf dem Zwangswege über die Goldanleihe kommt noch die Verschärfung der Ablieferungspflicht für die Exportdevisen und außerdem ein Vorgehen auf handelspolitischem Gebiete in Betracht, vor allem die Beschränkung der Einfuhr auf das notwendige Mindestmaß. Bindende Beschlüsse sind darüber unseres Wissens noch nicht gefasst worden, es ist aber möglich, dass entsprechende Anordnungen in allerkürzester Zeit ergehen.

Der Reichskanzler wird heute Nachmittag die Parteiführer des Reichtages von den Beschlüssen des Kabinetts verständigen und dann wird im Laufe des Mittwochs die neue Verordnung über die Devisenerfassung, die aufgrund des Notgesetzes ergeht, erscheinen. Am Donnerstag werden die neuen Maßnahmen der Regierung im Haushaltsausschuss des Reichstages beschlossen werden.