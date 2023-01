Frankfurter Zeitung 2.1.1923 : Auch wertbeständige Anleihen sind nicht ohne Risiken

In bemerkenswerter Zahl häufen sich die Versuche, auf wertbeständiger Rechnungsbasis Schuldtitel auszugeben, den für Verzinsung und Tilgung in gleicher Weise wie für die Kapitalaufnahme ein sicher marktgängiges Erzeugnis, zumeist ein Urprodukt, zugrunde liegt. Die Bewegung, die dem sehr weit verbreiteten und berechtigten Bedürfnis am Anlagemarkte, wie in der ganzen Geschäftswelt nach von wechselkursbedingten Einflüssen möglichst befreiten Vermögensobjekten entgegen kommt, hat besonderen Umfang angenommen seit der letzten Tiefbewegung der Reichsmark und seitdem die Erwägungen zur Schaffung wertbeständiger Reichsschuldtitel zunächst zum Stillstand gekommen sind.

Die ersten Erscheinungen auf dem Wege zu Festanleihen waren die Roggenwertanleihen in Oldenburg und Mecklenburg-Schwerin, denen in Hannover und anderwärts, zuletzt im Kreise Minden in Westfalen, technisch ähnliche Emissionen folgten. Dann verbreiterte sich die Anwendung des Festwertprinzips, in besonders interessanter Form, aber auch in gewissen inneren und nach manchen Richtungen hin bemerkenswerten Abwandlungen, so bei der sechsprozentigen Koks-Wertanleihe des Ferngaswerks Franken-Thüringen und bei der soeben im letzten Vorbereitungsstadium befindlichen Kohlenwert-Anleihe des Badenwerks, für die das Land Baden die Bürgschaft übernimmt. Man hört ferner, dass einzelne Stadtverwaltungen sich mit Erwägungen über die Aufnahme auf Kohlen- oder Roggenwert basierter Anleihen befassen.

Die Zerrüttung unseres Geldwesens

Und es ist besonders interessant, dass, wie kurz gemeldet, auch bei der Hamburg-Amerika-Linie in jüngster Zeit Verhandlungen über die Auflegung einer wertbeständigen Gold-Anleihe gepflogen worden sind, welche anscheinend der internationale marktgängige Schiffsraum mit seinen Einnahmen aus Personenbeförderung und Güterfracht und mit seiner Versicherungsdeckung zur Grundlage dienen würde. Diese letzteren Verhandlungen sind dem Vernehmen nach aus Kreisen der Transportversicherung angeregt worden, die, nachdem sie in sehr weitem Umfange zur Risiko-Golddeckung übergegangen ist, stark nach wertbeständigen Vermögensanlagen zur besseren Deckung des Versicherungsrisikos strebt.

An und für sich spiegeln diese Währungsexperimente staatlicher und privater Art in krasser Weise die Zerrüttung unseres Geldwesens wider. Ihre Vielheit bringt nicht nur in unser Obligationenwesen ein gewisses Durcheinander, sondern es steht wohl auch zu besorgen, dass diese Vielseitigkeit qualitativ nicht einheitlicher „ wertbeständiger“ Titel die ohnedies beeinträchtigen Funktionen der Papiermark, auch wenn diese Formel Rechnungsbasis für die neuen Anleihe-Arten bleibt, nicht gerade vorteilhaft beeinflussen wird.

Prinzipiell ist hervorzuheben, dass große Unterschiede im Charakter der bisher bekannten wertbeständigen Anleihen bestehen. Zweifellos ist die Methode wirtschaftlich die gesundeste, die am Beginn der Bewegung stand. Die Roggenwert-Anleihe nach Art des Vorganges in Mecklenburg-Schwerin basierte auf den Erträgnissen aus einer bestimmten Anzahl, zu dem Geldwert der bestimmten Zentnerzahl von Roggen in Beziehung stehenden, verpachteten Staatsdomänen, wobei die Forderungen der Anleihegläubiger auch bei Veränderungen des Roggenpreises durch das Maß der gegebenen eigenen Original-Sicherungsgrundlage jederzeit voll gedeckt ist. das Vorhandensein der eigenen Roggenproduktion des für die Anleihe haftenden Staates schließt jeder Wert- bzw. Währungsspekulation aus.

Ganz ähnlich konsolidiert würde die Basis einer wertbeständigen Anlage sein, welcher der Emittent valutabringende and valutaversicherte eigene Tonnage zur Verfügung stellt. Etwas anders liegen die Dinge aber, wenn der Emittent über das Produkt, dessen Wert er seiner Anleihe zugrunde legt, nicht selbst verfügt. In diesen Fällen würde – das gilt besonders für etwaige derartige städtische Anleihefälle -die Aufnahme einer solchen Anleihe nichts anderes sein, als eine Spekulation auf Stabilität der Markt auf ihrem derzeitigen Niveau oder à la Hausse der Mark. Der prinzipielle Unterschied zu den bekannten, schwer verlustreichen, Valutaschuldschein-Transaktionen deutscher Städte und Industriegesellschaften aus den Jahren 1917 und 1918 wäre gering.

Noch ein anderer Fall liegt beim Badenwerk vor. Hier wird Kohle, und zwar in Höhe des Geldwerts von 500 bis 10.000 Kilogramm der westfälischen Fettflamm-Nusskohle IV zur Grundlage der Anleihe-Konditionen gemacht, obwohl das Badenwerk über eigene Kohle nicht verfügt. Es verfügt aber über den mit der Kohle erzeugten Elektrostrom, dessen Preisstellung dem jeweiligen Kundenwert zu folgen haben wird und auf diese Weise den Dienst der Anleihe derart sichern soll, dass diese wertbeständig ist - abgesehen von der Bürgschaft, die das Land Baden für diese Kohlenwertanleihe – der Gesamtausgabebedarf scheint sich auf 30 Milliarden Mark zu errechnen - übernimmt. Das Risiko bei dieser Anlageform liegt nun offensichtlich darin, dass, wenn etwa eine neue und sehr weitgehende Tieferbewertung der Markwährung eintreten und der Kohlenpreis entsprechend ansteigen würde, in den Kreisen der Abnehmer des Stroms ein Nachlassen, wenn nicht Versagen der Bezugskraft denkbar wäre.

In diesem immerhin möglichen Falle würde die Bürgschaft des Staates effektiv werden können und damit eine entsprechende Inanspruchnahme der Steuerkraft des Landes. Das wird zu beachten sein, da diese Anleihe als mündelsicher offenbar in hervorragendem Maße für die Sparer des Landes bestimmt ist. Es lässt sich eben nicht aus der Welt schaffen, dass das Manko des Besitzes der Eigenproduktion des Erzeugnisses, auf dessen Wert die Anleihe kalkulatorisch aufgebaut ist, ein gewisses Moment der Unsicherheit in sich birgt.